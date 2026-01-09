Favela marca, Corinthians bate o XV de Jaú e assegura a liderança do Grupo 8

O Corinthians venceu o XV de Jaú por 3 a 2 na noite desta sexta-feira (9), no interior de São Paulo, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Timão foram marcados por Favela, grande destaque da equipe, Pires e Luizinho. Dedé marcou os dois para o Galo.

Com a vitória, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo 8, com sete pontos, duas vitórias e um empate. A equipe marcou quatro gols e sofreu dois.

Com a liderança, o Timão agora encara o segundo colocado do Grupo 7. No momento, é o Athletic Club, que entra em campo diante do Assisense nesta noite. Em caso de derrota da equipe mineira, o Corinthians poderá enfrentar um dos dois times, a depender do saldo de gols. Caso o Athletic vença, o adversário será o Guarani.

O JOGO

Precisando da vitória para garantir a primeira colocação, o Corinthians iniciou a partida com maior posse de bola e buscando o domínio do jogo, o que surtiu efeito. Aos 17 minutos, Favela errou dentro da área e deixou o camisa 9 do Timão livre para finalizar forte e abrir o placar.

O segundo gol do Corinthians não demorou a sair. Quatro minutos depois, Caraguá invadiu a área e cruzou rasteiro. A bola passou por todos e chegou ao lateral Pires, que finalizou com força, ampliando para dois a zero.

Aos 29 minutos, o Corinthians voltou a levar perigo após cobrança de escanteio e cabeceio firme de Iago. No entanto, quem marcou na sequência foi o XV de Jaú e recolocou emoção na partida. Dedé recebeu pela esquerda, invadiu a área, se livrou da marcação e soltou uma bomba, diminuindo o placar.

A reação dos donos da casa, porém, durou pouco. Na reta final da primeira etapa, Luizinho recebeu passe pela direita e bateu rasteiro para aumentar a vantagem do Corinthians, que foi para o intervalo vencendo por três a um.

Corinthians venceu o jogo diante do XV de Jaú (Foto: Wanderson Oliveira/ Agência Corinthians)

SEGUNDO-TEMPO

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo começou morno, com poucas chances para ambos os lados. A primeira grande oportunidade surgiu apenas aos 13 minutos, em bola parada, quando Luiz Eduardo por pouco não marcou um gol olímpico.

O jogo seguia morno e sob controle do Corinthians quando, aos 34 minutos, Dedé voltou a aparecer. Em disputa dentro da área, o atacante sofreu pênalti cometido por Luiz Eduardo. O próprio camisa 7 cobrou e diminuiu o placar para 3 a 2.

Sem nada a perder, o XV de Jaú foi para cima, chegou a pressionar o Corinthians, mas não conseguiu o empate. Assim, a partida terminou em 3 a 2, com as duas equipes classificadas.

✅Ficha técnica

CORINTHIANS 3 X 2 XV DE JAÚ

3ª RODADA DA COPINHA

📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú (SP)

🥅 Gols: Favela (17'/1ºT), Pires (21'/1ºT) e Luizinho (46'/1ºT) Corinthians; Dedé (32'/1ºT) e (35'/2ºT) XV de Jaú;

🟨 Cartões amarelos: Thomas e Matheus Corrêa (Corinthians); Conte e Daniel (XV de Jaú);

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Pellegrini, Vera (Lourenço Corrêa), Iago e Pires; Thomas (Pedro Thomas), Caraguá (Dourado) e Luiz Eduardo; Luizinho (Dodo), Favela (Araújo) e Rodrigo (Nicollas). (Técnico: Willian Batista);

XV DE JAÚ: Pedro Cipola; Igor, Thiago, Daniel e David; Derick (Davi), Dedé e Tchê Tchê (Guilherme); Juan (Vitinho), Conte (Gabriel) e Said (Gustavo). (Técnico: Bruno Santos);