Com gol de bicicleta, Grêmio Prudente vence o Ceará pela Copinha
Times se enfrentaram no Estádio Prudentão
O Grêmio Prudente venceu o Ceará por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (9), no Estádio Prudentão, valendo pela 3ª rodada da fase de grupos da Copinha. Adriano marcou para o Vovô, enquanto que Carlos André (duas vezes) fez os gols dos paulistas.
Assim, o Vovô avançou para o mata-mata com seis pontos, sendo o vice-líder do Grupo 6. O líder Grêmio Prudente-SP fez nove. Carajás-PA e Olímpico-SE foram eliminados na chave.
Alvinegro avança como vice-líder na Copinha
O Ceará entrou em campo nesta sexta-feira (9) precisando de uma vitória para assumir a liderança do Grupo 6. O jogo começou com boas chances para os dois lados, mas ninguém balançou as redes.
O Grêmio Prudente teve boa chance após cruzamento pela esquerda, mas a tentativa parou no goleiro Pedro Ryan. O Vovô também criou na partida, que estava aberta. Mesmo assim, o 0 a 0 permaneceu.
Os gols saíram somente no 2º tempo. Após erro na saída de bola do Alvinegro, Carlos André recebeu na frente e bateu na saída do goleiro. O Ceará respondeu pouco depois: José Antônio fez boa jogada individual na área e chutou, mas a bola bateu na trave. Adriano, no rebote, igualou o marcador.
O golaço da partida veio perto dos minutos finais. Depois de cruzamento na área, Carlos André acertou uma bicicleta e recolocou os paulistas em vantagem. Apesar da pressão, o Vovô não conseguiu marcar novamente e ficou com a derrota. O Grêmio Prudente, que jogava em casa, assegurou a liderança no grupo.
Próximos jogos de Grêmio Prudente e Ceará
Na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará terá pela frente o líder do Grupo 5. O Grêmio Prudente, por sua vez, enfrentará o segundo colocado de tal chave. Datas e horários ainda serão definidos.
Osasco, Maricá e Athletico-PR brigam pelas vagas no Grupo 5. O Araçatuba, rival do Furacão nesta noite, já foi eliminado.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO PRUDENTE 2 X 1 CEARÁ
COPINHA - 3ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 09/01/2026 - 19h
📍 Local: Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP)
🥅 Gols: Carlos André aos 14 min e aos 35 min do 2º T (GPR); Adriano aos 19 min do 2º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Caio Micael, Marco Martins, Uzeloto, Murilo, Wanderson (GPR); Pegoraro (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rogério Fernando Alves Junior (SP)
🚩 Assistentes: Marcelo Zamian de Barros (SP) e William Barbosa Nascimento (SP)
GRÊMIO PRUDENTE-SP (Técnico: Guilherme Freitas)
Marco Martins; Grotto, André, Caio Micael e João Vitor; Uzeloto (Murilo), Wanderson, Ortega e Carlos André; Pedro Alves e Hugo Rocha.
CEARÁ (Técnico: Mateus Oliveira)
Pedro Ryan; Pegoraro (Chicorel), Kaiky, Kerlon e Lucas (Fonseca); Gigante, Gui Silveira (Caio) e Alvaro; Adriano (Wellington), José Antônio e Bruninho (Riquelme).
