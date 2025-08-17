Conheça o Atlético-PI, campeão do Brasileirão Feminino Série A3

O Atlético Piauiense fez história na noite de sábado (16) e levantou o troféu do Brasileirão Feminino A3 2025. Depois da derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o Tricolor atropelou o Vila Nova por 4 a 0 no Albertão, em Teresina. A equipe contou com gols de Nenê (3x) e Lorena, que garantiram a virada no agregado e a taça inédita.

Ao longo da campanha, a equipe fechou a primeira fase como líder do Grupo A6, com 100% de aproveitamento em três jogos. No mata-mata, passou por Tuna Luso (oitavas), Ceará (quartas), Doce Mel (semi) e Vila Nova, na decisão.

Futebol feminino no Atlético Piauiense

Fundado em 2022, na cidade de Teresina, capital do Piauí, o Atlético manda seus jogos no Estádio Alberto Tavares Silva, o Albertão. Nesta temporada, ficou em quinto colocado no Campeonato Piauiense masculino.

A equipe feminina iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro Feminino A3, em 2023, disputando pela primeira vez uma competição nacional organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No mesmo período, passou a participar também de competições estaduais, contribuindo para o fortalecimento do calendário do futebol feminino no Piauí.

Em pouco tempo, o Atlético Piauiense consolidou-se como protagonista no estado e ampliou sua presença em torneios regionais e nacionais.

Após perder o jogo de ida por 2 a 1, em Goiás, contra o Vila Nova, o clube reverteu o placar no duelo de volta, realizado no Estádio Albertão, em Teresina, vencendo por 4 a 0, com três gols de Nenê e um de Lorena.

Com esse resultado, o Atlético Piauiense conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino A3 de 2025 e faturou R$ 171 mil em premiação. O troféu também marcou a primeira conquista nacional de uma equipe de futebol feminino do estado do Piauí.

Próximos desafios do Atlético-PI

O time piauiense está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina e enfrenta o Red Bull Bragantino na quarta-feira, 19 de setembro, às 17h (horário de Brasília), em Santana de Parnaíba (SP). Em fases anteriores, eliminou Vila Nova (GO), Ação (MT) e São José (SP). Além disso, disputa o Campeonato Estadual, com início previsto para 30 de agosto.