Vitória perde para o Flamengo-SP, mas se classifica na Copinha

Com um time misto, o Vitória entrou em campo na tarde desta sexta-feira para disputar a liderança do Grupo 28 da Copinha contra o Flamengo de Guarulhos, pela última rodada da primeira fase, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira. Mas quem se deu melhor foi o time paulista, que abriu o placar logo no início do jogo com Rhaul e contou com a força da torcida para vencer por 1 a 0 e garantir a primeira posição da chave.

A outra partida do grupo, entre Capivariano e Rio Branco-ES, terminou em 3 a 3. Por isso, mesmo a derrota garantiu o Rubro-Negro baiano na segunda fase da Copa São Paulo, com quatro pontos, enquanto o Flamengo terminou como líder, com sete. O Vitória vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo 27, que muito provavelmente será o Palmeiras.

Vitória perde a primeira na Copinha

O Vitória sofreu um duro golpe logo aos três minutos, quando Albernaz cruzou na medida para o centroavante Rhaul, que tirou a defesa da jogada, chutou no contrapé do goleiro Ochoa e abriu o placar para o Flamengo-SP.

O time paulista seguiu melhor e só passou a ser mais ameaçado a partir dos 30 minutos, quando o Vitória chegou mais ao ataque e levou muito perigo para o goleiro Matheus Roger em jogadas de bola parada, mas sem balançar as redes. A sensação é de que faltou repertório para o Leão no primeiro tempo.

Vitória x Flamengo-SP em Guarulhos (Saulo Dias/Mochila Press/Gazeta Press)

O Rubro-Negro cresceu no segundo tempo e teve mais volume de jogo. Além de uma chance criada com Eliandro, o atacante Ruan Gabriel aproveitou vacilo da defesa do Flamengo de Guarulhos, entrou na área e só não fez um lindo gol de cobertura por conta da grande defesa do goleiro Matheus Roger. O próprio Matheus ainda salvou finalização de Wanderson, dois minutos depois.

A equipe baiana martelou na reta final, levantou a bola na área em diversos momentos, mas não conseguiu passar do goleiro Matheus Roger, que garantiu os três pontos para o Flamengo-SP.

✅Ficha técnica

FLAMENGO-SP 1 x 0 VITÓRIA

3ª RODADA DA COPINHA

📆 Data e horário: sexta-feira, 09 de janeiro, às 15h15 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos;

🥅 Gols: Rhaul, 3'/1ºT (Flamengo-SP);

🟨 Cartões amarelos: Vitor, Tiaguinho, Kauã Cruz (Flamengo-SP);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO-SP (Técnico: Wallison Bernardo)

Matheus Roger; Vitor (Rafael), Michel, Albernaz e Robert; Hugo, Tiaguinho (Bruno Silva), Kauã Cruz (Enry); Tudisco, Renan Gomes (Emanuel) e Rhaul.

VITÓRIA (Técnico: Mário Henrique)

Ochoa; Hiago, Messias, Luís Fabiano e Wanderson; Nico Celis, Airton, Hiago Moura; Ygor Luan, Eliandro e Ruan Gabriel.