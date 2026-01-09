Vitória perde para o Flamengo-SP, mas se classifica na Copinha
As duas equipes estão classificadas para a próxima fase
- Matéria
- Mais Notícias
Com um time misto, o Vitória entrou em campo na tarde desta sexta-feira para disputar a liderança do Grupo 28 da Copinha contra o Flamengo de Guarulhos, pela última rodada da primeira fase, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira. Mas quem se deu melhor foi o time paulista, que abriu o placar logo no início do jogo com Rhaul e contou com a força da torcida para vencer por 1 a 0 e garantir a primeira posição da chave.
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
A outra partida do grupo, entre Capivariano e Rio Branco-ES, terminou em 3 a 3. Por isso, mesmo a derrota garantiu o Rubro-Negro baiano na segunda fase da Copa São Paulo, com quatro pontos, enquanto o Flamengo terminou como líder, com sete. O Vitória vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo 27, que muito provavelmente será o Palmeiras.
Vitória perde a primeira na Copinha
O Vitória sofreu um duro golpe logo aos três minutos, quando Albernaz cruzou na medida para o centroavante Rhaul, que tirou a defesa da jogada, chutou no contrapé do goleiro Ochoa e abriu o placar para o Flamengo-SP.
O time paulista seguiu melhor e só passou a ser mais ameaçado a partir dos 30 minutos, quando o Vitória chegou mais ao ataque e levou muito perigo para o goleiro Matheus Roger em jogadas de bola parada, mas sem balançar as redes. A sensação é de que faltou repertório para o Leão no primeiro tempo.
O Rubro-Negro cresceu no segundo tempo e teve mais volume de jogo. Além de uma chance criada com Eliandro, o atacante Ruan Gabriel aproveitou vacilo da defesa do Flamengo de Guarulhos, entrou na área e só não fez um lindo gol de cobertura por conta da grande defesa do goleiro Matheus Roger. O próprio Matheus ainda salvou finalização de Wanderson, dois minutos depois.
A equipe baiana martelou na reta final, levantou a bola na área em diversos momentos, mas não conseguiu passar do goleiro Matheus Roger, que garantiu os três pontos para o Flamengo-SP.
➡️Novo diretor do Vitória traça perfil de reforços para o Brasileirão
✅Ficha técnica
FLAMENGO-SP 1 x 0 VITÓRIA
3ª RODADA DA COPINHA
📆 Data e horário: sexta-feira, 09 de janeiro, às 15h15 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos;
🥅 Gols: Rhaul, 3'/1ºT (Flamengo-SP);
🟨 Cartões amarelos: Vitor, Tiaguinho, Kauã Cruz (Flamengo-SP);
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
FLAMENGO-SP (Técnico: Wallison Bernardo)
Matheus Roger; Vitor (Rafael), Michel, Albernaz e Robert; Hugo, Tiaguinho (Bruno Silva), Kauã Cruz (Enry); Tudisco, Renan Gomes (Emanuel) e Rhaul.
VITÓRIA (Técnico: Mário Henrique)
Ochoa; Hiago, Messias, Luís Fabiano e Wanderson; Nico Celis, Airton, Hiago Moura; Ygor Luan, Eliandro e Ruan Gabriel.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias