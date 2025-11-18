Uma torcedora do Avaí foi flagrada com atos racista e xenofóbico contra a torcida do Remo, em vídeo publicado nas redes sociais. O caso aconteceu na partida de sábado (15), na Ressacada, pela 37ª rodada da Série B.

A partida já tinha ficado marcada por brigas dentro de campo e na arquibancada, mas ganhou um novo capítulo no início da semana. Nas imagens é possível ver uma mulher com a camisa listrada do Leão da Ilha proferindo ofensas em direção ao setor visitante.

- Olha a tua cor. Vão embora de jegue. O que tem no Pará? Seu feio. Vão embora, porque o prefeito não quer pobre aqui. Pobre aqui não fica. Querem comer? Ali tem comidinha de graça. Gastou o salário para vir, agora vai embora a pé - afirmou, aos risos.

Ao lado, uma outra pessoa sem roupa que identifique ser torcedor do Avaí também acompanha a fala para os torcedores remistas usarem um animal (jegue) para sair do estádio. Já um homem, de camisa amarela do time avaiano, pede para a mulher parar com as ofensas.

Em nota, o Avaí repudiou a conduta e iniciou um processo de identificação da torcedora, em colaboração com as autoridades. O time catarinense também prometeu que vai suspender a pessoa 'por tempo indeterminado'.

Já o Remo declarou que 'não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição dos envolvidos'.

Veja nota oficial do Avaí pelos atos racista xenofóbico

"O Avaí Futebol Clube reitera seu posicionamento de repúdio inequívoco e total à conduta racista e xenófoba manifestada por uma torcedora durante a partida entre Avaí x Remo.

O racismo é um crime grave que não pode ser tolerado dentro ou fora dos estádios. Por isso, queremos esclarecer à nossa torcida e à sociedade as ações que estão sendo tomadas e que reforçam nossa postura.

Tão logo tivemos ciência do ocorrido, iniciamos o processo de identificação da pessoa responsável. Estamos em total colaboração com as autoridades competentes para que as investigações sejam concluídas e as sanções legais, aplicadas.

Após a identificação, a torcedora terá seu acesso aos eventos do clube, como jogos e atividades, imediatamente suspenso por tempo indeterminado.

O Avaí não se exime de sua responsabilidade social. Reafirmamos nosso compromisso de promover ações e campanhas educativas para combater o racismo e todas as formas de discriminação. É nosso dever usar o alcance do futebol para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

O Avaí Futebol Clube é um espaço de paixão e união. Atos racistas de indivíduos não representam a grandeza e os valores da nossa torcida. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista".

Confira a nota oficial do Remo pela conduta racista e xenofóbica

"O Clube do Remo vem a público repudiar o episódio de xenofobia e injúria racial sofrido por torcedores azulinos na partida de sábado (15), diante do Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Clube do Remo não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição dos envolvidos.

O racismo e a xenofobia são crimes e precisam de uma resposta à altura da gravidade dos fatos ocorridos. É preciso, ainda, reiterar o compromisso do Clube na luta contra qualquer tipo de discriminação, sendo tais condutas incompatíveis com os valores e história do clube que se orgulha de representar a região norte e, principalmente, o estado do Pará.

A intolerância e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade".

Avaí x Remo teve seis expulsões e briga generalizada

Torcedores do Remo invadiram o setor da torcida do Avaí. Foto: Fabiano Rateke/Avaí

Logo no início da partida, a Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) retirou torcedores do Remo que compraram ingressos para setores do Avaí. Já no fim do jogo, integrantes de uma organizada do Remo arrombaram um portão, invadiram o espaço e agrediram torcedores avainos.

Os seguranças interviram, mas torcedores organizados do Avaí e do Paysandu, que são aliados, tentaram dar uma resposta para invadir a área visitante, em nova confusão que paralisou a partida por quatro minutos.

Mais tarde, a confusão passou para o gramado. A partir daí, a briga entre os jogadores dos dois times interrompeu o jogo por mais oito minutos e resultou em seis expulsões: Emerson Ramon, Léo Reis, Gaspar e Raylan, do Avaí, e Diego Hernández e Nicolás Ferreira, do Remo.

Dentro das quatro linhas, o Leão da Ilha venceu o Azulino por 3 a 1. O time catarinense apenas cumpre tabela na última rodada, enquanto a equipe paraense luta pelo acesso.