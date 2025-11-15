menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ainda sem acesso, jogo do Remo tem seis expulsões e briga generalizada

Seis atletas foram expulsos em Avaí e Remo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 15/11/2025
19:32
Atualizado há 2 minutos
Resultado complicou a situação do Remo (Foto: Reprodução/ESPN)
imagem cameraResultado complicou a situação do Remo (Foto: Reprodução/ESPN)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jogo do Remo neste sábado (15) foi marcado por várias polêmicas, seis expulsões e um acesso para a Série A adiado. O Avaí venceu o Remo por 3 a 1 na Ressacada, em jogo pela 37ª rodada da Série B.

continua após a publicidade

Relacionadas

Cléber, duas vezes, e Léo Reis marcaram para os catarinenses, enquanto João Pedro descontou. O resultado freia a empolgação do Remo, que tinha a chance de confirmar o acesso de forma antecipada. Além da derrota, o duelo ficou marcado por briga nas arquibancadas e expulsões dos dois lados dentro de campo.

➡️Série B: sob vaias, Coritiba empata com o Athletic e confirma o acesso

Jogo do Remo teve forte confusão nas arquibancadas (Foto: Reprodução/ESPN)
Jogo do Remo teve forte confusão nas arquibancadas (Foto: Reprodução/ESPN)

Entenda o que aconteceu no jogo do Remo

A partida contou com algumas polêmicas de arbitragem. Aos 34 minutos do primeiro tempo, um pênalti foi marcado para o Avaí após Freitas derrubar Emerson Ramon na área. Cléber quem converteu, e mais tarde marcou um segundo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O problema começou mesmo nos minutos finais do confronto. O tumulto começou nas arquibancadas, quando torcedores do Remo invadiram o espaço destinado à torcida do Avaí, obrigando a paralisação da partida por quatro minutos.

Mais tarde, a confusão passou para o gramado. A partir daí, a briga entre os jogadores interrompeu o jogo por cerca de oito minutos e resultou em seis expulsões. Destas, quatro do Avaí (Emerson Ramon, Léo Reis, Gaspar e Raylan) e duas do Remo (Diego Hernández e Nicolás Ferreira).

continua após a publicidade

Com a derrota, o Remo segue com 59 pontos e está na quarta colocação da tabela. Criciúma e Goiás, que ainda jogam nesta rodada, podem ultrapassar a equipe. Quanto ao Avaí, a equipe está na nona colocação e não briga mais por nada.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias