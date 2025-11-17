O América-MG renovou com o técnico Alberto Valentim, ex-Athletico e Vasco, nesta segunda-feira (17). O Coelho se livrou do rebaixamento na Série B com uma rodada de antecedência, no empate em 1 a 1 com o Cuiabá no domingo (16).

Alberto Valentim, 50 anos, assinou a permanência durante a tarde, ao lado dos diretores Dower Araújo e Paulo Assis. Além dele, o auxiliar Douglas Leite e o preparador físico Diogo Evaristo também seguem na comissão técnica para 2026.

O treinador substituiu Enderson Moreira na metade de agosto após sair da Ponte Preta por conta dos salários atrasados. Na época, o América-MG tinha entrado na zona de rebaixamento pela primeira vez.

Alberto Valentim assumiu o Coelho na 17ª colocação, com 21 pontos, um ponto abaixo do Volta Redonda, primeiro time fora da ZR. A equipe mineira vivia um jejum de sete jogos, com seis derrotas e um empate.

Sob seu comando, o América-MG se recuperou e agora ocupa a 12ª posição, com 46 pontos. Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já foram rebaixados, com Ferroviária-SP, Botafogo-SP e Athletic brigando contra a última vaga.

Em três meses, Alberto Valentim teve seis vitórias, sete empates e três derrotas em 16 jogos. O aproveitamento foi de 52,08%.

O Coelho encerra a participação na Série B contra o Athletico no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Vice-líder, o Furacão precisa de um empate para confirmar o acesso à Série A.

Carreira de Alberto Valentim

Alberto Valentim voltou a trabalhar no América-MG, clube que jogou no sub-17. Esse é o primeiro trabalho dele como treinador em Minas Gerais, estado em que nasceu, em Oliveira.

Antes, ele teve passagens por Palmeiras, Red Bull Brasil, Botafogo, Vasco da Gama, Avaí, Cuiabá, Athletico, CSA, Atlético-GO e Ituano, além do Pyramids FC, do Egito.

Como técnico, Alberto Valentim conquistou dois títulos em 2021: Mato-Grossense pelo Cuiabá e a Sul-Americana pelo Athletico. Além desses, em 2018, ele foi campeão carioca pelo Botafogo.