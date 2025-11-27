menu hamburguer
Futebol Nacional

Veja os times paranaenses na Copa do Brasil e na Copa Sul-Sudeste de 2026

Sete clubes do Paraná estão envolvidos nas duas competições

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 27/11/2025
07:00
Cianorte campeão Taça FPF
Cianorte venceu o Azuriz e foi campeão da Taça FPF. Foto: Fernando Teramatsu/FPF
Com o acesso do Athletico para a Série A e o fim da Taça FPF, ficaram definidos os times paranaenses que jogarão a Copa do Brasil e a Copa Sul-Sudeste de 2026. Sete clubes jogarão o torneio mata-mata, enquanto duas equipes participarão da competição inédita.

A subida de divisão do Furacão, que já estava garantido na Copa do Brasil de 2026 pelo Campeonato Paranaense, fez com que o Cianorte herdasse a vaga via estadual, já que terminou na sexta colocação. O Leão do Vale ainda foi campeão da Taça FPF, que dava a escolha entre a Copa do Brasil e a Sul-Sudeste.

Já o Azuriz se beneficiou do cenário do Cianorte e garantiu a classificação para a Copa do Brasil com o vice da Taça FPF. Vale lembrar que essa competição dava a possibilidade de uma vaga na Copa do Brasil e uma vaga na Sul-Sudeste, com o campeão tendo o poder de escolha e o vice com o torneio que 'sobrasse'.

Dessa forma, o Leão do Vale fará a sexta participação na competição nacional de mata-mata. As outras vezes foram em 2005, 2013, 2018, 2021 e 2024, com destaque para a temporada de estreia, quando venceu o Corinthians por 3 a 0, em Maringá, e foi eliminado por 5 a 1, no Pacaembu - ano passado, os times se reencontraram na primeira fase, com o Timão classificado novamente.

O Azuriz jogará a Copa do Brasil pela segunda vez da história. A equipe de Pato Branco estreou em 2022, quando passou por Botafogo-SP e Mirassol até ser eliminado pelo Bahia, na terceira fase.

Em qual fase da Copa do Brasil 2026 cada time paranaense entra?

Athletico e Coritiba, classificados na Série B, entraram direto na quinta fase da Copa do Brasil do ano que vem. Operário-PR, Maringá, Londrina e Cianorte, através do Paranaense, e Azuriz, pela Taça FPF, estreiam segunda fase.

Com sete times, a edição de 2026 igualará a de 2022 como recorde de participantes paranaenses. Naquele ano, Londrina, Cascavel, Operário-PR e Azuriz jogaram via Estadual, enquanto o Athletico atuou por estar na Libertadores, e o Coritiba e o Paraná Clube foram através do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os sete times paranaenses na Copa do Brasil de 2026

    1.
  1. Operário-PR (campeão do Paranaense)
    2. 2.
  2. Maringá (vice do Paranaense)
    3. 3.
  3. Londrina (terceiro no Paranaense)
    4. 4.
  4. Cianorte (sexto do Paranaense)
    5. 5.
  5. Coritiba (campeão da Série B)
    6. 6.
  6. Athletico (vice da Série B)
    7. 7.
  7. Azuriz (vice da Taça FPF)

Os dois times paranaenses na Copa Sul-Sudeste 2026

    1.
  1. Operário-PR (campeão do Paranaense)
    2. 2.
  2. Cianorte (campeão da Taça FPF)

O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho, com três fases e seis partidas garantidas para cada time. A competição reunirá 12 clubes, com dois representantes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As equipes que estiverem envolvidos na Libertadores ou Sul-Americana não podem participar.

Na primeira fase, os clubes serão divididos em dois grupos de seis e jogarão em turno único contra as equipes da outra chave. Os dois melhores se classificam para semifinal, que terá jogos de ida e volta, assim como a final.

