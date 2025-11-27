Com o acesso do Athletico para a Série A e o fim da Taça FPF, ficaram definidos os times paranaenses que jogarão a Copa do Brasil e a Copa Sul-Sudeste de 2026. Sete clubes jogarão o torneio mata-mata, enquanto duas equipes participarão da competição inédita.

A subida de divisão do Furacão, que já estava garantido na Copa do Brasil de 2026 pelo Campeonato Paranaense, fez com que o Cianorte herdasse a vaga via estadual, já que terminou na sexta colocação. O Leão do Vale ainda foi campeão da Taça FPF, que dava a escolha entre a Copa do Brasil e a Sul-Sudeste.

Já o Azuriz se beneficiou do cenário do Cianorte e garantiu a classificação para a Copa do Brasil com o vice da Taça FPF. Vale lembrar que essa competição dava a possibilidade de uma vaga na Copa do Brasil e uma vaga na Sul-Sudeste, com o campeão tendo o poder de escolha e o vice com o torneio que 'sobrasse'.

Dessa forma, o Leão do Vale fará a sexta participação na competição nacional de mata-mata. As outras vezes foram em 2005, 2013, 2018, 2021 e 2024, com destaque para a temporada de estreia, quando venceu o Corinthians por 3 a 0, em Maringá, e foi eliminado por 5 a 1, no Pacaembu - ano passado, os times se reencontraram na primeira fase, com o Timão classificado novamente.

O Azuriz jogará a Copa do Brasil pela segunda vez da história. A equipe de Pato Branco estreou em 2022, quando passou por Botafogo-SP e Mirassol até ser eliminado pelo Bahia, na terceira fase.

Em qual fase da Copa do Brasil 2026 cada time paranaense entra?

Athletico e Coritiba, classificados na Série B, entraram direto na quinta fase da Copa do Brasil do ano que vem. Operário-PR, Maringá, Londrina e Cianorte, através do Paranaense, e Azuriz, pela Taça FPF, estreiam segunda fase.

Com sete times, a edição de 2026 igualará a de 2022 como recorde de participantes paranaenses. Naquele ano, Londrina, Cascavel, Operário-PR e Azuriz jogaram via Estadual, enquanto o Athletico atuou por estar na Libertadores, e o Coritiba e o Paraná Clube foram através do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os sete times paranaenses na Copa do Brasil de 2026

1 . Operário-PR (campeão do Paranaense) 2 . Maringá (vice do Paranaense) 3 . Londrina (terceiro no Paranaense) 4 . Cianorte (sexto do Paranaense) 5 . Coritiba (campeão da Série B) 6 . Athletico (vice da Série B) 7 . Azuriz (vice da Taça FPF)

Os dois times paranaenses na Copa Sul-Sudeste 2026

1 . Operário-PR (campeão do Paranaense) 2 . Cianorte (campeão da Taça FPF)

O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho, com três fases e seis partidas garantidas para cada time. A competição reunirá 12 clubes, com dois representantes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As equipes que estiverem envolvidos na Libertadores ou Sul-Americana não podem participar.

Na primeira fase, os clubes serão divididos em dois grupos de seis e jogarão em turno único contra as equipes da outra chave. Os dois melhores se classificam para semifinal, que terá jogos de ida e volta, assim como a final.