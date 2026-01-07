Com o gol marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Água Santa-SP, na estreia do Grupo 25, Kelwin alcançou uma marca relevante na história do Fluminense na Copinha. O centroavante de 19 anos chegou a sete gols no torneio e passou a ocupar a terceira posição entre os maiores artilheiros do clube na competição.

O gol saiu aos seis minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio jogador. Foi a terceira participação de Kelwin na Copinha, que passou a ser disputada na categoria Sub-21 a partir de 2022, o que ainda permite ao atacante jogar mais uma edição.

Com a marca, Kelwin igualou nomes como John Kennedy, Matheus Carvalho, Rodrigo Tiuí e Silvinho no ranking histórico do Fluminense. Wellington Nem e Julio Cesar aparecem logo acima, com oito gols cada, enquanto Pedro lidera a lista com 11.

— Estou muito feliz com a oportunidade de marcar novamente em uma competição tão importante. Jogar a Copinha é o sonho de toda a molecada. É muito gratificante saber que estou em uma lista com grandes jogadores. Uns no ápice da carreira, outros aposentados, mas que jogaram em alto nível. Serve de inspiração para dar meu melhor, fazer mais gols e ajudar minha equipe com vitórias — disse Kelwin.

O atacante é artilheiro do Fluminense na Copinha nas últimas temporadas. Em 2024, marcou dois gols e, no ano seguinte, dobrou o número. Em 2025, também terminou como principal goleador do clube no Torneio OPG Sub-20, com dez gols, desempenho que o colocou em evidência na base.

Kelwin está no Fluminense desde 2019, quando chegou a Xerém aos 13 anos. Em julho do ano passado, renovou contrato até o fim de 2027 e passou a integrar o elenco profissional em 2025.

Kelwin em ação pelo Fluminense na Copinha (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

Fluminense na Copinha

Após a estreia vitoriosa, o Fluminense voltou a campo nesta quinta-feira (08/01), às 16h30, contra o Brasiliense-DF, adversário direto na disputa pela liderança do grupo. As duas equipes somam três pontos, com o Tricolor levando vantagem no saldo de gols.