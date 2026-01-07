menu hamburguer
Grêmio

Grêmio rescinde com zagueiro reserva

Jemerson, 33 anos, não estava nos planos do Tricolor

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 07/01/2026
18:18
Jemerson com bola na vitória do Grêmio sobre o Santos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
imagem cameraJemerson virou reserva do Grêmio em 2025. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio rescindiu o contrato do zagueiro Jemerson nesta quarta-feira (7). O jogador de 33 anos tinha acordo com o Tricolor até o final deste ano.

Jemerson não estava nos planos do técnico Luís Castro e sequer se reapresentou na sexta-feira (2). A programação era de que ele voltasse de férias somente na segunda-feira (12).

Inicialmente, a diretoria gremista pretendia emprestá-lo para 2026, mas decidiu antecipar o movimento e liberá-lo amigavelmente. Jemerson, agora, aguarda propostas no mercado.

Na temporada passada, o zagueiro começou como titular com o técnico Gustavo Quinteros, mas virou reserva com Mano Menezes. Em 2025, foram 27 partidas disputadas.

No elenco, o técnico Luís Castro conta com Wagner Leonardo, Balbuena, Gustavo Martins, Viery e Kannemann para a zaga. Alguns deles ainda têm situações indefinidas.

Jemerson no Grêmio

Contratado em maio de 2024, vindo do Atlético-MG, Jemerson foi titular nas 17 partidas pelo Grêmio na Série A daquele ano. Ele acabou substituído apenas duas vezes, na reta final dos jogos.

Em 2025, contudo, ficou 'escanteado' na troca da comissão técnica. A última vez em que entrou em campo foi contra o São José, pela Recopa Gaúcha, em 8 de julho. O defensor ainda foi relacionado para 20 confrontos, mas não entrou nenhuma vez.

Ao todo, Jemerson fez dois gols em 44 jogos pelo Grêmio.

Grêmio faz 'limpa' no elenco

O Grêmio já movimentou 12 saídas para a atual temporada, entre vendas, reempréstimos, novas cessões e rescisões: atacante Alysson (vendido), lateral-esquerdo Enzo e volante Alex Santana (fim do empréstimo); goleiros Adriel e Jorge, zagueiro Camilo, lateral-direito João Lucas, volante Ronald e atacantes Cristian Olivera, Arezo e Jardiel (emprestados); Jemerson (rescisão). O próximo da lista deve o lateral-esquerdo Lucas Esteves.

