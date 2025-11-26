Coritiba provoca o Athletico com faixa após título da Série B

Campeão da Série B, o Coritiba posou em uma foto com uma faixa provocativa ao Athletico. O rival também subiu à Série A e terminou na segunda colocação.

Em uma publicação nas redes sociais, jogadores e membros da comissão técnica do Coxa seguram a faixa com a frase: 'Jesus é o ponto mais alto da glória de Deus'. Esses dizeres já tinham sido utilizados na conquista do Campeonato Paranaense de 2003, diante do Paranavaí.

A publicação gerou discussão entre torcedores alviverdes e atleticanos, que relembraram a campanha do 'pacto', feita pelo Athletico no final do Brasileirão de 2024 para mobilizar a torcida na luta contra o rebaixamento. Na época, o vídeo usou um porco com uma maçã verde na boca e fez referência ao Atletiba da Páscoa de 1995, vencido pelo Coritiba por 5 a 1, que gerou uma revolução rubro-negra, principalmente com a chegada definitiva de Mario Celso Petraglia no comando do clube.

Em campo, o Athletico caiu de divisão na última rodada e foi zoado por rivais por ser 'o clube do Diabo', algo que a própria torcida atleticana aceita há anos. Neste ano, quando vivia má fase na Série B, a diretoria atleticana contratou um padre para 'abençoar' o CT do Caju e Arena da Baixada.

Além da faixa, o Furacão também foi relembrado na festa de comemoração do título do Coritiba, realizada na segunda-feira (24), em um bar em frente ao Couto Pereira. No evento, o capitão Sebastián Gómez, o meia Carlos de Pena, o atacante Lucas Ronier e o dirigente Lucas de Paula cantaram músicas com xingamentos ao rival. A torcida presente celebrou e entoou outros cânticos com a mesma provocação.

