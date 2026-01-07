Fortaleza vence o Confiança e avança de fase na Copinha

O Fortaleza venceu o Confiança-PB por 4 a 2 na tarde desta quarta-feira (7), no Estádio Nogueirão, valendo pela 2ª rodada da fase de grupos da Copinha. Lucas Emanoel, Caio Wesley, Kauã Rocha e Rafael Vaz marcaram para o Tricolor, enquanto que Geovanni e Neto descontaram.

Assim, o Leão garantiu vaga no mata-mata. O time está em primeiro lugar no Grupo 23, com seis pontos - o União Mogi-SP tem a mesma pontuação e fica abaixo nos gols marcados. Centro Olímpico-SP e Confiança estão eliminados.

Tricolor passa de fase na Copinha

O Fortaleza entrou em campo nesta quarta-feira (7) precisando de uma simples vitória para garantir vaga no mata-mata da Copinha. Logo no início do jogo, o Tricolor teve um pênalti a seu favor. Lucas Emanoel converteu e abriu o placar.

Depois, Caio Wesley aproveitou sobra, invadiu a área e mandou para o fundo das redes. O terceiro gol veio em cabeceio de Kauã Rocha. Geovanni, de pênalti, diminuiu a desvantagem do Confiança.

Partida entre Confiança e Fortaleza, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)

O Confiança tentou levar perigo no 2º tempo, mas não conseguiu aproveitar suas chances. Caio Wesley teve a oportunidade do quarto gol em jogada individual, porém errou o alvo.

Instantes depois, Sandro cobrou falta pelo Confiança e acertou o travessão. O Fortaleza respondeu em outra falta, que foi na trave. Rafael Vaz ficou com o rebote e ampliou. Neto, de cabeça, descontou e deu números finais ao jogo: 4 a 2.

Próximos jogos de Confiança e Fortaleza

Na terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Confiança terá pela frente o Centro Olímpico. O jogo entre os eliminados acontecerá no sábado (10), às 13h (de Brasília), no Estádio Nogueirão.

Mais tarde, às 15h15 (de Brasília) do mesmo dia, o Fortaleza enfrentará o União Mogi valendo a liderança do grupo. O palco do duelo será o mesmo.

✅ FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 2 X 4 FORTALEZA

COPINHA - 2ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 07/01/2026 - 15h15

📍 Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)

🥅 Gols: Geovanni aos 40 min do 1º T e Neto aos 50 min do 2º T (CON); Lucas Emanoel aos 8 min do 1º T, Caio Wesley aos 18 min do 1º T, Kauã Rocha aos 27 min do 1º T e Rafael Vaz aos 46 min do 2º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Jeferson (CON)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Tarciano Jose de Lima (SP)

🚩 Assistentes: Ilaneuton Alves Pereira (SP) e Igor César Bertozzi (SP)

CONFIANÇA-PB (Técnico: Ageu Augusto)

Riquelmir (Thiago); Sandro, Dominy, Jeferson e Cleber (Gustavo); Luan, Acerola (Erik), Neto e Matheus (Lucelio); Giovanni (Gabriel) e Everson.

FORTALEZA (Técnico: Léo Porto)

Cássio; Rafael Vaz, Kauã Rocha, João Lima e Guilherme Moura; Riveros (Paulo Souto), Bruninho (Reyes), Lucas Emanoel (Arthur) e Tomás Roco; Fellype (Peterson) e Caio Wesley.