'Herói improvável' do acesso na Série B, o meia João Cruz foi determinante na reta final e terminou como protagonista do Athletico. O jogador de 19 anos marcou o gol que garantiu a volta do Furacão à Série A.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Cruz tinha feito dois jogos no returno da Segundona, com 22 minutos em campo, até que as duas rodadas finais mudaram o status na campanha. O Furacão perdia de 1 a 0 da Ferroviária-SP, em Araraquara (SP), e estava saindo do G-4.

O camisa 57 foi acionado pelo técnico Odair Hellmann e marcou um gol 'a la Ronaldinho na Copa', aos 40 minutos do segundo tempo. Depois, Renan Peixoto fez o gol da virada.

continua após a publicidade

O desempenho fez com que o meia virasse titular diante do América-MG na vaga de Patrick. João Cruz não decepcionou novamente e, após passe de Viveros, ficou cara a cara com o goleiro e bateu no canto direito de Gustavo, aos 40 da primeira etapa.

- Viver isso é extraordinário. Ficava um pouco incomodado que não tinha feito gol na Série B e queria poder contribuir com o clube de uma forma direta. Graças a Deus veio nas duas últimas rodadas, dois gols muito importantes. Poder fechar o ano com chave de ouro, com acesso e fazendo gol, foi muito bom - afirmou, ao ge.

continua após a publicidade

Profissionalizado no ano passado, João Cruz foi campeão paranaense e depois participou do rebaixamento à Série B. Na segunda temporada, o meio-campista conquistou o retorno à elite do futebol brasileiro.

Além disso, ele aumentou os números individuais. O camisa 57 marcou quatro vezes e deu duas assistências em 31 jogos neste ano, enquanto em 2024 fez dois gols e teve dois passes decisivos em 26 partidas.

- O Athletico é um clube feito para jogar a primeira divisão. Vamos buscar fazer nosso melhor. Eu não serei diferente. Vou fazer ainda mais do que esse ano, trabalhar mais, treinar mais para que eu possa melhorar cada vez mais, trazer mais alegria para o torcedor, mais realizações para minha carreira. O torcedor pode esperar que vamos estar preparados para tudo o que vier - completou.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Viveros comemora vitória do Athletico contra a Ferroviária-SP junto com João Cruz. Foto: Jeferson De Paula/Pera Photo/Gazeta Press

João Cruz no Athletico

No CT do Caju desde os 12 anos, João Cruz chegou ao Athletico em 2018. Com convocações para a base da Seleção, ele estreou profissionalmente contra o Rayo Zuliano, pela Sul-Americana, em 8 de maio de 2024, sob o comando de Cuca.

Já o primeiro gol foi em 11 de agosto, no empate em 2 a 2 com o Internacional, no Beira Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Foi com Martín Varini como técnico que ele teve mais sequência.

Neste ano, o meio-campista teve espaço com Maurício Barbieri no Paranaense e no começo com Odair Hellmann, mas parou de ter oportunidades. No período, foi liberado para disputar o Mundial sub-20.

No retorno, João Cruz ficou quase um mês e meio sem entrar em campo. Somente nas rodadas finais que voltou para ser o 'iluminado' no acesso à Série A.

Lance!

Em junho do ano passado, o meia renovou até fevereiro de 2028 - o vínculo anterior se encerrava no fim de 2025. A multa rescisória para o exterior é de aproximadamente 60 milhões de euros (R$ 373,6 milhões, na cotação atual).