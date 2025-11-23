Série B: Athletico vence o América-MG e garante acesso à Série A

O Athletico venceu o América-MG por 1 a 0 neste domingo (23), na Arena da Baixada, pela 38ª rodada da Série B, e conquistou o acesso à Série A. João Cruz, no fim do primeiro tempo, marcou o gol da classificação do Furacão.

Com o resultado, o Athletico terminou na segunda colocação com 65 pontos, a três pontos do campeão e rival Coritiba. Já o Coelho fechou a Segundona na 13ª colocação, com 46 pontos.

Como foi o jogo?

O Athletico precisava apenas do empate para subir de divisão, mas não 'sentou no resultado' e buscou o gol. Emerson (contra) e Julimar acertaram o travessão, enquanto Zapelli quase marcou em dois chutes de fora da área.

O América-MG até conseguia se defender bem, com o time atleticano apenas arriscando em finalizações de média distância. Em uma única bobeira de posicionamento, a equipe americana levou o gol.

Aos 40, Arthur Dias encontrou bom passe em Viveros, que fez o pivô para João ficar cara a cara com o goleiro e bater no canto direito de Gustavo. 1x0. Nos acréscimos, o Coelho assustou em batida cruzada de Willian Bigode para fora.

No segundo tempo, o confronto ficou aberto. O Athletico perdeu três chances claras com Viveros, todas dentro da área, e acertou a trave em outras duas oportunidades, com Julimar e Léo Derik.

O América-MG foi um pouco mais ofensivo na volta do intervalo, com dois chutes de fora da área que assustaram. A mais inacreditável veio com Rafa Silva, que recebeu cruzamento de Kauã Diniz e, na pequena área, bateu por cima do travessão.

Com o apito final, a torcida rubro-negra fez a festa na Arena da Baixada. Nas arquibancadas, público total de 42.091, o segundo maior da história do estádio.

Além do Furacão, subiram Coritiba, Chapecoense e Remo. Os rebaixados foram Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e Ferroviária-SP.

O que vem por aí?

Com o fim da Série B, o Athletico volta a campo no Paranaense de 2026 e estreia contra o Andraus em 8 de janeiro (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Já o América-MG estreia no final de semana de 10 de janeiro, com adversário, data e horário a definir.

Resultados da 38ª rodada da Série B

Vila Nova 2x2 Volta Redonda

Novorizontino 3x0 CRB

Athletico 1x0 América-MG

Cuiabá 1x0 Criciúma

Remo 3x1 Goiás

Chapecoense 1x0 Atlético-GO

Operário-PR 2x1 Ferroviária-SP

Amazonas 1x2 Coritiba

Atjletic-MG 2x1 Paysandu

Botafogo-SP 0x0 Avaí

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1X0 AMÉRICA-MG

SÉRIE B DO BRASILEIRO - 38ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 23 de novembro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

🥅 Gol: João Cruz 40/1ºT (Athletico);

🟨 Cartões amarelos: João Cruz (Athletico); Thauan Willians, Emerson, Willian Bigode, Gustavo (América-MG)

🟥 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

⚽ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho (Patrick), Zapelli (Velasco), João Cruz (Dudu) e Léo Derik; Julimar (Luiz Fernando) e Viveros (Renan Peixoto).

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Júlio César (Samuel Alves), Emerson Santos (Rafa Silva), Lucão, Ricardo Silva e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Yago Santos (Gui Pato); Thauan Willians (David da Hora) e Willian Bigode (Jhosefer).