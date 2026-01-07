Savarino se reapresenta ao Botafogo em meio à indefinição

Em meio à indefinição sobre sua permanência no Botafogo, o meia Savarino se reapresentou no CT Lonier nesta quarta-feira (7) e realizou exames médicos para o início da temporada de 2026 do Glorioso. Ele atrasou sua chegada pois teve problemas para deixar a Venezuela, onde passava férias, devido aos ataques dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Agenda dos jogos do Botafogo no Carioca: data, horário, estádios e onde assistir

Savarino é uma das peças do elenco alvinegro que mais tem recebido sondagens no mercado. Desta vez, as consultas do rival Fluminense viraram negociações, que estão avançando, dependendo de uma reunião do jogador com a SAF de John Textor.

O camisa 10 do Botafogo pode ser envolvido em uma troca, com compensação financeira incluída, com o jovem Wallace Davi, joia das categorias de base do Fluminense. As diretorias ainda alinham detalhes financeiros sobre a possível operação.

continua após a publicidade

Savarino no Botafogo

Por parte do Alvinegro, há o entendimento de que Savarino não rendeu o esperado em 2025 e pode perder espaço em 2026 com Martín Anselmi, além de uma queda em valor de mercado. Wallace Davi, por sua vez, é muito bem avaliado como grande prospecto para os próximos anos, tendo as características desejadas pelo projeto.

Contratado em 2024 junto ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por cerca de R$ 12 milhões, o venezuelano disputou 103 partidas, marcou 20 gols e deu 19 assistências em duas temporadas com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!