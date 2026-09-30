Atlético-GO confronta declaração de presidente do clube sobre bets: 'Pessoal'
Adson Batista criticou a proibição das casas de apostas no Brasil
Nesta quinta-feira (30), o Atlético Goianiense usou as redes sociais para esclarecer declarações proferidas por Adson Batista, presidente do clube, opostas à proibição das bets no Brasil pelo Governo Federal. Em nota, o Atlético-GO classificou o posicionamento do presidente como "pessoal" e reforçou o posicionamento do clube como "contrário à ilegalidade".
Anteriormente, Adson havia criticado a proibição e argumentado que a medida não resolveria o problema dos apostadores coletivos. O presidente afirmou que seria solidário a uma eventual decisão tomada pela maioria dos clubes quanto à paralisação do Campeonato Brasileiro.
O Atlético-GO é patrocinado pela "Blaze", plataforma de apostas online, desde 2023. Na nota oficial, o clube enfatizou que não medirá esforços para apoiar sua patrocinadora master neste momento.
Leia a nota oficial do Atlético-GO na íntegra:
"O Atlético Goianiense vem a público esclarecer as declarações recentes de seu presidente, Adson Batista, sobre as casas de apostas esportivas.
A manifestação refletiu uma posição pessoal do presidente, que não pratica jogos de qualquer natureza. A posição institucional do clube é clara: o Atlético é contra a ilegalidade. É contra o jogo clandestino, contra as plataformas que operam sem autorização e sem fiscalização, e contra qualquer forma de manipulação de resultados no esporte.
A Blaze, patrocinadora master do clube, é uma empresa autorizada pelo Ministério da Fazenda, que cumpre as regras do setor e investe no futebol brasileiro.
Mais do que uma relação contratual, a Blaze é uma parceira de verdade. Acreditou no Dragão em 2023 e, desde então, esteve presente nos bons momentos e nos difíceis, sempre honrando cada compromisso.
O Atlético Goianiense valoriza essa parceria, agradece publicamente à Blaze e reafirma o desejo de seguir junto. Não mediremos esforços ao apoiar a Blaze neste momento.
Jogue com responsabilidade e apenas em plataformas autorizadas. Proibido para menores de 18 anos.
Atlético Clube Goianiense"
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