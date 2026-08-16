Roger Flores critica atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Não precisa' Atletas tem atrito desde 2020

Santos e Vasco estão se enfrentando neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve como protagonista no pré jogo um climão entre Neymar e Thiago Mendes. Durante a transmissão, Roger Flores criticou a atitude do volante ao não cumprimentar o camisa 10 santista.

➡️Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute

- Eu acho que como capitão o Thiago Mendes tá ali levando o Vasco da Gama. Um cumprimento, não precisa falar, não precisa abraçar, mas acho que cumprimentar faz parte. Ali não é pessoal, ali você tá representando um gigante como o Vasco da Gama, e o Neymar um gigante como o Santos. Então, um cumprimento vali a pena, não precisa abraçar. Porém, independente do problema pessoal dos dois, a camisa dos dois clubes é muito maior que eles dois - afirmou o comentarista na transmissão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos (Foto: Reprodução)

Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute

Torcedores de ambos os clubes não deixaram passar batido o atrito entre os dois atletas. O conflito entre Neymar e Thiago Mendes acontece desde a época em que os dois atuavam no Campeonato Francês.

Em uma partida entre PSG e Lyon, pela Ligue 1, em 2020, Thiago Mendes realizou uma falta dura em Neymar, que o lesionou por cerca de três semanas. Devido a entrada do volante, o atacante sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.

continua após a publicidade

➡️ Veja gols em Chapecoense x Bahia: jogo agitado movimenta a rodada

Thiago Mendes ignorou Neymar na hora do cumprimento das equipes. pic.twitter.com/VievPWriQl — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 16, 2026

Ficha Técnica:

⚽ VASCO X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.