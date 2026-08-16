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Roger Flores critica atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Não precisa'

Atletas tem atrito desde 2020

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 17:28
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Thiago Mendes e Neymar em ação durante Vasco e Santos
Thiago Mendes e Neymar em ação durante Vasco e Santos (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Santos e Vasco estão se enfrentando neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve como protagonista no pré jogo um climão entre Neymar e Thiago Mendes. Durante a transmissão, Roger Flores criticou a atitude do volante ao não cumprimentar o camisa 10 santista.

➡️Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute

- Eu acho que como capitão o Thiago Mendes tá ali levando o Vasco da Gama. Um cumprimento, não precisa falar, não precisa abraçar, mas acho que cumprimentar faz parte. Ali não é pessoal, ali você tá representando um gigante como o Vasco da Gama, e o Neymar um gigante como o Santos. Então, um cumprimento vali a pena, não precisa abraçar. Porém, independente do problema pessoal dos dois, a camisa dos dois clubes é muito maior que eles dois - afirmou o comentarista na transmissão.

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Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos
Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos (Foto: Reprodução)

Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute

Torcedores de ambos os clubes não deixaram passar batido o atrito entre os dois atletas. O conflito entre Neymar e Thiago Mendes acontece desde a época em que os dois atuavam no Campeonato Francês.

Em uma partida entre PSG e Lyon, pela Ligue 1, em 2020, Thiago Mendes realizou uma falta dura em Neymar, que o lesionou por cerca de três semanas. Devido a entrada do volante, o atacante sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.

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➡️ Veja gols em Chapecoense x Bahia: jogo agitado movimenta a rodada

Ficha Técnica:

⚽ VASCO X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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