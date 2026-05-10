Veja gols em Vasco x Athletico: Thiago Mendes faz o primeiro
Cruzmaltino vence até o momento
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Vasco e Athletico Paranaense se enfrentam em São Januário em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. As equipes chegam para o confronto após empatarem na rodada anterior com Flamengo e Grêmio, respectivamente.
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O primeiro gol do jogo foi marcado pelo meio-campista vascaíno, Thiago Mendes, aos 37 minutos. O jogador arrancou pelo meio-campo, tabelou com Puma Rodríguez e chutou forte, superando o goleiro Santos.
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Veja o gol:
Como chegam Vasco e Athletico-PR para o confronto?
O Vasco ainda não perdeu no mês de maio. A última derrota da equipe foi no dia 26 de abril, contra o Corinthians. Desde então, o Cruz-Maltino soma duas vitórias pela Copa Sul-Americana e um empate diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho terá mudanças na equipe por conta das suspensões de Barros e Paulo Henrique, além do retorno de Cuiabano ao time titular após se recuperar de lesão muscular.
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O quinto colocado do Campeonato Brasileiro também chega embalado para o confronto e não perde há três partidas. Para o duelo, o técnico Odair Hellmann terá desfalques importantes. Artilheiro do Brasileirão, Kevin Viveros está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, o lateral-direito Benavídez também está fora da partida. Além deles, o próprio Odair Hellmann não comandará a equipe à beira do campo por suspensão. Já o lateral-esquerdo Esquivel desfalca o time após ter sido expulso na última rodada, contra o Grêmio.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATHLETICO-PR
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view).
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
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