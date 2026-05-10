Veja gol em Grêmio x Flamengo: Carrascal abre o placar
Equipes se enfrentam pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro
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O Flamengo abriu o placar diante do Grêmio, noite deste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo agitado e com muitas chances, o Rubro-Negro abriu o placar apenas no segundo tempo com Carrascal.
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O lance começa com bolão por elevação de Léo Ortiz para a infiltração de Emerson Royal. O lateral-direito aparece dentro da área e dá de primeira para trás. Carrascal, também de primeira, finaliza de canhota e finalmente consegue estufar a rede de Weverton. Flamengo sai na frente!
Veja o primeiro gol:
Como foi a primeira etapa?
Grêmio e Flamengo fizeram um primeiro tempo agitadíssimo na Arena. O Fla começou o jogo melhor e fez uma blitz em busca do primeiro gol, com direito a duas bolas na trave: uma com Plata e outra de Carrascal. A produção ofensiva rubro-negra funcionou e resultou em diversas finalizações na primeira etapa. Weverton provavelmente foi o jogador do Grêmio mais acionado até o momento. Já os donos da casa conseguiram assustar em uma chegada ou outra, como numa finalização de Caio Paulista e em chute de Gabriel Mec de fora da área. Na melhor chance gremista, Noriega aproveitou o erro de Rossi na saída de bola e quase abriu o placar, mas Léo Pereira tirou em cima da linha.
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Confira arbitragem:
GRÊMIO x FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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