Alexsander rebate rumores extracampo e dispara: 'Mais uma mentira'

Atlético e Botafogo empataram por 1 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Alexsander comentou os rumores extracampo que circularam ao longo da semana.

Atlético e Botafogo empataram por 1 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Alexsander comentou os rumores extracampo que circularam ao longo da semana.

continua após a publicidade

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o jogador seria "difícil de conviver" e que não manteria uma boa relação com pessoas dentro da Cidade do Galo. Alexsander rebateu as acusações e afirmou que não passam de mentiras:

— Mais uma mentira dessas pessoas que gostam de falar de mim. Já falei em outra entrevista que não ligo pra essas coisa, procuro focar no meu trabalho e mostrar dentro de campo. Se tiver jogando e ganhando as pessoas não criam nada, vou parar de ligar pra isso. — iniciou Alexsander

continua após a publicidade

— Peço também aos torcedores que não liguem para isso. Se fosse verdade você acha que o Galo não iria tomar nenhuma providencia? É complicado, as pessoas ficam inventando essas coisas. Se dizem torcedores e "influencers" do Galo e realmente estão para atrapalhar o ambiente, não estão para torcer e apoiar. Tenho que trabalhar e mostrar dentro de campo — finalizou o volante

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Alexsander em Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi Atlético x Botafogo?

A primeira etapa foi movimentada, com o Atlético superior em campo, criando as melhores oportunidades e controlando a partida. Aos 23 minutos, em uma rápida transição ofensiva, o Galo abriu o placar com Cassierra. Após sofrer o gol, o Botafogo passou a ter mais posse de bola, mas encontrou muitas dificuldades para transformar a posse em chances claras de perigo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Botafogo, em desvantagem no placar, se lançou ao ataque em busca do empate, mas voltou a encontrar dificuldades na criação das jogadas. O Atlético, por sua vez, mostrou solidez defensiva e conseguiu explorar bem os contra-ataques em velocidade. Apesar da pressão atleticana em alguns momentos, o Glorioso arrancou o empate na reta final da partida. Nos minutos finais, Arthur Cabral balançou as redes e decretou o 1 a 1 no placar.

🤑Aposte no Atlético pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável