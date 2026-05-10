Em jogo marcado por atraso, Remo e Palmeiras empatam no Mangueirão; dê suas notas

Em uma partida marcada por um longo atraso de 1h38 em razão das fortes chuvas em Belém-PA, Remo e Palmeiras empataram por 1 a 1, na noite deste domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão. O time da casa abriu o marcador com Alef Manga com apenas um minuto de jogo. Depois, o Verdão empatou com Sosa, ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, o time paulista ainda teve um gol marcado por Bruno Fuchs anulado .

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Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança, com 34 pontos, mas pode ver sua vantagem diminuir ao final da rodada. O Remo é o vice-lanterna, com 12. Agora, o Verdão vira sua chave e volta suas forças para a disputa da quinta fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira (13), o time de Abel Ferreira volta a campo para enfrentar o Jacuipense, no Estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta. O Palmeiras venceu por 3 a 0 o jogo de ida e encaminhou a classificação às oitavas de final.

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Gol relâmpago do Remo e reação do Palmeiras

O Remo precisou de apenas um minuto de jogo para abrir o marcador no Mangueirão, com Alef Manga, que foi às redes após bom passe de Yago Pikachu para bater cruzado. O jogo continuou movimentado, com chances dos dois lados, mas o Palmeiras cresceu e assustou o goleiro adversário duas vezes em poucos minutos: com Sosa e Flaco. Aos 23, no entanto, veio o gol de empate, justamente com o paraguaio, que aproveitou assistência de Allan.

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Gol anulado e empate decretado



No segundo tempo, o jogo continuou bem movimentado, com o Palmeiras buscando a virada, enquanto o Remo tentava não sofrer mais uma derrota em casa. Enquanto isso, na metade, Zé Ricardo deixou o time mandante com um a menos graças a uma entrada dura em Andreas Pereira. Nos acréscimos, o Palmeiras ainda conseguiu a virada com Bruno Fuchs, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada e o gol foi anulado.

(Foto: Marcos Junior/AGIF/Folhapress)

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Gol anulado nos acréscimos garantiu o resultado igual para os dois times. Aos 49 minutos, Bruno Fuchs achou que fosse garantir os três pontos para o líder do Brasileirão, mas teve seu gol anulado e o Verdão voltará para São Paulo com apenas um ponto na bagagem e a chance de ver a distância na ponta da tabela diminuir ao final da rodada.

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Deu aula 🏅

A festa ficou por parte da torcida, que lotou o Mangueirão. Foram mais de 40 mil torcedores ao estádio e nem sequer a forte chuva atrapalhou os presentes.

Ficou abaixo 📉

Zé Ricardo, aos 27 minutos, cometeu falta dura, por trás, em Andreas Pereira no meio-campo. O árbitro, que havia dado apenas uma advertência, foi ao VAR e, na sequência, expulsou o jogador do Remo. O camisa 8 do Palmeiras deixou o gramado com muitas dores e foi substituído.

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✅ Ficha técnica

REMO 🆚 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro - 15ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mangueirão, em Belém-PA,

🥅 Gols: Alef Manga, 1'/1°T (1-0) e Ramón Sosa, 23'/1°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Marcelo Rangel (REM); Jefté e Allan(PAL)

🟥 Cartões vermelhos: Zé Ricardo (REM)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel, Marcelinho (G. Pavani), Marllon, Tchamba, Mayk, José Welison (Picco), Zé Ricardo, Patrick (Diego Hernández), Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Jajá, Alef Manga (Gabriel Poveda)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Ramón Sosa; Allan (Mauricio), Jhon Arias (Paulinho) e Flaco López.

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