Vasco e Athletico-PR protagonizam duelo com maior número de colombianos no Brasileirão

O duelo entre Vasco e Athletico-PR neste domingo (10) reúne os clubes com mais jogadores colombianos da competição. Juntos, Furacão e Cruz-Maltino somam dez atletas do país vizinho em seus elencos. A presença colombiana, porém, possui pesos diferentes em cada lado. No Athletico, os estrangeiros são protagonistas e peças fundamentais no esquema do técnico Odair Hellmann. Já no Vasco, apesar do crescimento recente de alguns nomes, apenas um jogador aparece hoje como titular absoluto da equipe comandada por Renato Gaúcho.

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Do lado vascaíno, o elenco possui quatro colombianos: o zagueiro Carlos Cuesta, o meia Johan Rojas e os atacantes Marino Hinestroza e Andrés Gómez. Entre eles, Gómez é quem possui maior protagonismo até o momento, acumulando três gols e quatro assistências na temporada.

Rojas e Cuesta também ganharam espaço nas últimas semanas, mas ainda alternam entre titularidade e banco de reservas. Já Marino Hinestroza, contratado sob expectativa elevada, ainda busca melhor desempenho desde sua chegada ao clube.

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Colombianos do Vasco (Foto: Chat GPT)

Já o clube paranaense conta com seis colombianos: os zagueiros Carlos Terán e Felipe Aguirre, os volantes Juan Portilla e Alejandro García e os atacantes Steven Mendoza e Kevin Viveros. Destes, quatro são considerados titulares frequentes da equipe.

O grande destaque é Viveros. O camisa 9 vive excelente fase e divide a artilharia do Brasileirão com Pedro, do Flamengo, com oito gols marcados. O atacante, entretanto, será desfalque no confronto em São Januário por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

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Colombianos do Athletico-PR (Foto: Chat GPT)

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Treinadores de Vasco e Athletico opinam sobre os colombianos

Além das diferenças dentro de campo, os técnicos também possuem visões distintas sobre a adaptação dos colombianos ao futebol brasileiro.

Recentemente, Renato Gaúcho gerou repercussão ao comentar sobre Hinestroza e afirmar que os jogadores colombianos "erram muito" nas tomadas de decisão próximas da área adversária.

— O que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, é para eles terem tranquilidade para tomar a melhor decisão. O desespero próximo da área é sempre do adversário. Temos quatro colombianos no grupo, eu procuro sempre corrigi-los. E eles têm muitos erros. É o meu trabalho, mas é falta de tempo. Não é da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%.

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Já Odair Hellmann costuma destacar o potencial dos atletas colombianos e vê o futebol brasileiro como uma oportunidade importante de crescimento profissional.

— Eles também enxergam aqui, no futebol brasileiro e principalmente no Athletico, que paga as suas contas, um grande clube para jogar. Quiçá continuar aqui toda a carreira ou buscar o salto para a Europa ou de seleção. Todos que vêm para cá dizem a mesma coisa: "quero performar para voltar à seleção". Eles enxergam no Brasil essa oportunidade.

Athletico e Vasco se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (Pay-per-view).

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e David

Provável escalação do Athletico-PR

Santos; Gilberto, Teran, Arthur Dias e Léo Derik; Portilla, João Cruz e Dudu; Mendoza, Renan Peixoto e Bruninho.

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