Vasco vence e se classifica para a final da Libertadores de futebol de areia

O Vasco da Gama está na final da Libertadores de Futebol de Praia. Neste sábado (9), o time carioca venceu o Sportivo Luqueño por 6 a 5, na Arena Itapuã, em Vila Velha (ES), e confirmou vaga na grande decisão do torneio continental.

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Em reedição da final de 2024, o duelo foi marcado por equilíbrio, viradas e emoção até os últimos segundos. Breno Xavier, Luquinhas, Jordan e Bokinha marcaram os gols do Vasco na classificação.

Na decisão, o Vasco enfrentará o Sampaio Corrêa, que garantiu classificação na outra semifinal. O duelo acontece neste domingo (10), às 14h.

➡️Veja os lances da vitória do Vasco pela semifinal da Libertadores de futebol de praia

Primeiro período equilibrado

O Sportivo Luqueño abriu o placar logo no início com Rodrigo, mas o Vasco respondeu rapidamente: Breno Xavier converteu cobrança de falta e deixou tudo igual em Vila Velha.

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A equipe cruz-maltina ainda pressionou nos minutos finais do período, com Jordan acertando a trave na última jogada, mas o empate persistiu até o intervalo.

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Vasco cresce no segundo período

O time carioca voltou mais agressivo para a segunda etapa e virou a partida logo aos três minutos, após cobrança de falta de Luquinhas.

Na sequência, Jordan ampliou para o Vasco, mas o Sportivo Luqueño reagiu rapidamente com Velezmoro e Mauricinho, que voltou a empatar o confronto.

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Quando o jogo parecia se encaminhar equilibrado para o terceiro período, Breno Xavier recolocou o Vasco na frente. Nos minutos finais, Bokinha aproveitou oportunidade no ataque e ampliou a vantagem cruz-maltina.

Vasco vence na semifinal da Libertadores de Beach Soccer (Foto: Divulgação; Vasco da Gama; Victor Hugo Kos)

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Emoção até o fim

O último período manteve o ritmo frenético da semifinal. Luquinhas marcou mais um para o Vasco, mas o Sportivo Luqueño respondeu imediatamente com Cantero.

Os paraguaios ainda diminuíram novamente com Rodrigo e pressionaram em busca do empate nos minutos finais. Mauricinho e Rafa desperdiçaram boas oportunidades para o time adversário.

Já nos instantes decisivos, Catarino recebeu cartão vermelho, e o Vasco administrou o resultado até o apito final para confirmar a classificação.

Invencibilidade mantida

Atual campeão e tetracampeão da Libertadores de Futebol de Praia, o Vasco segue invicto na competição. Antes da semifinal, o time carioca havia goleado Argentino de Rosário, Dávila e Guaicamacuto na fase de grupos, além de aplicar um histórico 17 a 3 sobre o Tito Drago nas quartas de final.