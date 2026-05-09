Torcida do Bournemouth se encanta e cria música para o Rayan, ex-Vasco

O nome de Rayan segue em alta no futebol inglês, revelado pelo Vasco, o atacante voltou a balançar as redes neste sábado (9), ao marcar o gol da vitória do Bournemouth por 1 a 0 sobre o Fulham, pela Premier League.

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Vivendo grande fase desde que chegou ao clube inglês, o brasileiro já caiu nas graças da torcida. Nas arquibancadas, os fãs do Bournemouth criaram uma música especial para o atacante, embalada em ritmo brasileiro e celebrando o impacto imediato do jogador na equipe.

"Quando o ritmo da samba começa a tocar

Dance comigo, me faça balançar

Rayan Rocha correndo pela ala

Marcando gols, faz o Bournemouth cantar"

A identificação com o brasileiro cresce junto com a excelente sequência do Bournemouth na temporada. Desde a chegada de Rayan, o time acumula 13 partidas de invencibilidade na Premier League e passou a sonhar até mesmo com uma vaga na próxima edição da Champions League.

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Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth contra o Fulham em jogo da Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Além dos números, o atacante tem chamado atenção pela velocidade, intensidade e participação decisiva nos jogos. O desempenho também começa a aumentar a pressão popular por uma oportunidade na Seleção Brasileira.

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Com a próxima convocação se aproximando, o nome de Rayan ganha força entre torcedores e analistas como possível surpresa da lista do técnico Carlo Ancelotti, no dia 18 de maio para a Copa do Mundo. Aos poucos, o garoto revelado em São Januário vai deixando de ser promessa para se tornar realidade no futebol europeu e já virou personagem querido nas arquibancadas inglesas.

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