Bruno Fuchs não vê mão intencional de Flaco em gol anulado do Palmeiras: 'A regra é clara'

Autor do gol anulado do Palmeiras nos acréscimos do duelo contra o Remo, na noite deste domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, o zagueiro Bruno Fuchs comentou sobre a decisão da arbitragem em seu lance. Com o tento cancelado, os times empataram por 1 a 1 em Belém-PA.

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O lance do gol aconteceu aos 49 minutos, quando o camisa 3 do Palmeiras foi às redes, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada.

— Eu falei que, pelo que conheço da regra, se o Flaco fizesse o gol, teria que ser anulado. A bola pegou na mão do Flaco, só que sobrou para mim. A regra é bem clara: não foi uma mão intencional dele. Foi uma bola perto e sobrou para mim, que fiz o gol. Não sei se eles têm que saber a regra. Eu tentei conversar, falei: 'Klein, a regra é clara, a bola bateu no Flaco e sobrou para mim, não sobrou para ele'. Em todo jogo, todas as equipes falam da arbitragem, não sei se os jogadores têm que entender melhor ou os próprios árbitros — desabafou o zagueiro, após o empate.

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Bruno Fuchs também falou sobre o jogo adiado em 1h38 em razão das fortes chuvas em Belém e lamentou o Palmeiras ter conquistado apenas um ponto nesta rodada contra o vice-lanterna.

— Mas vamos ver aí, a CBF vai ver de novo quais são as regras, o que eles têm que fazer. Acredito que todo jogo, todas as equipes do Brasileirão falam da arbitragem. Não sei se os jogadores têm que entender melhor, ou os próprios árbitros, para não ficar essa chatice, porque é muito chato ter que vir aqui e falar. Para nós é um resultado ruim, mas também valeu por não perder — concluiu o camisa 3 de Abel Ferreira.

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(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)



