Anderson Barros dispara contra arbitragem de Remo x Palmeiras e pede 'providências urgentes'

Após o empate por 1 a 1 entre Remo e Palmeiras, no Mangueirão, na noite deste domingo (10), o diretor de futebol do time paulista, Anderson Barros, foi quem deu entrevista coletiva para mostrar sua indignação com o gol de Bruno Fuchs, anulado nos acréscimos do duelo, e que decretaria a vitória do líder do Brasileirão. O dirigente fez fortes críticas ao árbitro Rafael Klein, que apitou o duelo.

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O lance do gol aconteceu aos 49 minutos, quando o camisa 3 do Palmeiras foi às redes, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada e, assim, o gol foi anulado. Com o resultado em Belém, o Palmeiras segue na liderança da competição, com 34 pontos, mas pode ver a distância na ponta diminuir ao final da rodada.

— Eu sei que tem ficado muito chato, né? Por vezes, em alguns jogos, alguns profissionais responsáveis pelo departamento de futebol, diretoria executiva, gerentes têm feito observações, reclamações, têm feito indagações sobre aquilo que tem acontecido. Mas, infelizmente, nós não podemos nos furtar a isso — iniciou Anderson Barros.

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O dirigente alviverde ainda fez questão de ler, em seu celular, sobre o que diz a regra e, no fim, questionou de quem será a responsabilidade pelos dois pontos perdidos pelo Palmeiras nesta rodada. Ele cobra medidas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Comissão de Arbitragem.

— Se a bola tocar acidentalmente na mão ou no braço de um jogador de ataque, e em seguida um companheiro de equipe finalizar e marcar o gol, o tento é legal e confirmado. Para melhor entender a dinâmica da regra da mão na bola, o gol é anulado se o próprio jogador cuja mão tocou na bola fizer o gol imediatamente após o toque, mesmo que seja de forma acidental. Quando o gol é validado, o toque acidental no início da jogada não é infração caso a bola sobre para outro atleta chutar para frente — continuou o dirigente.

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— É muito claro, se todos nós observarmos o lance, o defensor do Remo cabeceia na mão do López, a bola sobra para o Fuchs, que faz o gol. Seriam dois pontos a mais para Palmeiras. Eu só faço uma pergunta: de quem vai ser essa responsabilidade? A gente não pode mais permitir — desabafou Barros.

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Barros cobra CBF e Comissão de Arbitragem

— O Palmeiras é um dos clubes que participou e tem participado de todas as reuniões. Temos feito nossas abordagens, colocações, cobrado, discutido, tudo conforme definimos com a CBF e a Comissão de Arbitragem. O Palmeiras não tem vindo falar sobre, temos assumido as nossas responsabilidades. Porém, hoje, é inadmissível uma situação como essa. Precisamos de providências urgentes. Não adianta só nós aceitarmos as determinações, e erros como esses serem cometidos. A regra é simples, se eles tivessem algum tipo de dúvida, que tomassem o tempo para tomar a decisão. Muito complicado isso. Vamos continuar, mas não vamos deixar passar quando uma situação dessa acontecer – afirmou.

Barros fala sobre punição de Abel

O diretor de futebol também comentou sobre a situação de Abel Ferreira, que ficou suspenso por sete partidas no Brasileirão em razão de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

— Recentemente o Palmeiras teve as suas punições, principalmente em nome do seu treinador. Foram seis jogos, hoje completa o sexto jogo, e o próprio STJD não se manteve nessa posição, concedendo efeitos suspensivos, concedendo diminuições de pena. Nós estamos sendo prejudicados, não vamos admitir esse tipo de comportamento, não tenham dúvida sobre isso. Não estou aqui dizendo nada, nenhum absurdo, estou colocando fatos — finalizou Barros.

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