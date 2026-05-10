menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco terá mudanças para partida contra o Athletico-PR; veja a escalação

Equipes se enfrentam neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/05/2026
19:43
Renato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Dikran Sahagian / Vasco)
imagem cameraRenato Gaúcho comanda treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Dikran Sahagian / Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco está escalado para enfrentar o Athletico Paranaense neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho precisou fazer mudanças na equipe por conta de suspensões, mas conta com um retorno importante.

continua após a publicidade

➡️ Vasco traça prioridades para a janela e define setores carentes do elenco

Sem Barros e Paulo Henrique, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, o treinador promoveu as entradas de Hugo Moura e Puma Rodríguez entre os titulares.

➡️ Destaque do sub-20, Andrey Fernandes renova com o Vasco até 2030; veja o valor da multa

Outra mudança é a presença de Adson no time titular. O atacante ganhou espaço após boas atuações recentes e vinha sendo pedido pela torcida entre os onze iniciais.

continua após a publicidade
Adson comemora gol marcado contra o Olimpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Adson comemora gol marcado contra o Olimpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.

Existia uma expectativa de que Cuiabano retornasse à equipe, o jogador treinou normalmente durante a semana, mas a comissão técnica resolveu preservar o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias