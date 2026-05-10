Vasco terá mudanças para partida contra o Athletico-PR; veja a escalação
Equipes se enfrentam neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário
O Vasco está escalado para enfrentar o Athletico Paranaense neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho precisou fazer mudanças na equipe por conta de suspensões, mas conta com um retorno importante.
Sem Barros e Paulo Henrique, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, o treinador promoveu as entradas de Hugo Moura e Puma Rodríguez entre os titulares.
Outra mudança é a presença de Adson no time titular. O atacante ganhou espaço após boas atuações recentes e vinha sendo pedido pela torcida entre os onze iniciais.
Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli.
Existia uma expectativa de que Cuiabano retornasse à equipe, o jogador treinou normalmente durante a semana, mas a comissão técnica resolveu preservar o jogador.
