Pablo Vegetti, atacante do Cerro Porteño e com grande passagem pelo Vasco, marcou um golaço na Libertadores que chamou a atenção da torcida cruz-maltina. Na noite da última quinta-feira (7), o argentino foi o autor do gol decisivo na vitória da equipe paraguaia sobre o Junior Barranquilla, fora de casa. O resultado deixou o clube na segunda colocação do Grupo F, cujo líder é o Palmeiras, time que o Cerro enfrentará na próxima rodada da competição.

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Apesar da boa atuação e do gol importante, o camisa 9 não vive grande fase no clube. Na temporada, são 20 jogos disputados, três gols e duas assistências. Em comparação com o ano passado, quando ainda vestia a camisa do Vasco, Vegetti teve um total de 65 jogos, 27 gols e duas assistências.

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Após o gol marcado na competição continental, alguns torcedores do clube carioca reagiram ao feito do atacante argentino.

Veja alguns comentários:

Vegetti deixou o Vasco no início de 2026 (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Saiba a situação do Grupo F da Libertadores

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 0 na noite da última terça-feira (05), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Os atacantes Flaco López e Ramón Sosa marcaram os gols do Alviverde.

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Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira retomou a liderança do grupo, agora com oito pontos, dois à frente dos peruanos. Na quinta-feira (07), o Cerro Porteño, visitou e derrotou o Junior Barranquilla na Colômbia e, ao final da rodada, assumiu a vice-liderança do grupo com sete pontos. O próximo confronto é justamente entre o time brasileiro e o time paraguaio, com mando do líder. A partida será realizada no dia 20/05 em São Paulo.

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