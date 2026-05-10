Veja gols em Santos x Bragantino: Neymar abre o placar e Adonis amplia

Santos abre o placar diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (10), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo agitado, o craque abriu o placar em um contra ataque bem trabalhado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A jogada começou com uma tabela no contra-ataque: Neymar parte em velocidade, toca para Bontempo, que entra na área e rola para Rollheiser. Argentino deixa a bola passar e ela sobra para Neymar, que bate para o fundo das redes.

Veja o gol:

O segundo gol ocorre quando Barreal disputa a bola na área com a marcação do Bragatino, ela sobra limpa para Frías mais para trás na área. Ele domina e bate com muita categoria para ampliar o placar a favor do Santos!

continua após a publicidade

Veja o segundo gol:

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam os dois times?

O Santos precisa retomar a confiança e encerrar o jejum de sete jogos sem vitórias na temporada. O Alvinegro Praiano não poderá contar com o goleiro Gabriel Brazão, que está suspenso. Em seu lugar, Diógenes será acionado mais uma vez. O Menino da Vila soma duas partidas nesta temporada. Além dele, Thaciano está fora do duelo após sofrer uma lesão muscular na coxa direita.

O meia-atacante Neymar deverá ser titular e dar continuidade à sequência de jogos até a convocação para a próxima Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio. O jogador acumula 12 partidas e cinco gols com a camisa do Alvinegro Praiano.

continua após a publicidade

➡️Qual será o destino do Santos em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

Neymar marcou o primeiro gol da partida entre Santos x Bragantino (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

O time da Baixada Santista vem de um empate por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela Sul-Americana, fora de casa. Já o Massa Bruta aplicou uma goleada por 6 a 0 contra o Blooming, na Bolívia, com um time alternativo, e se rebalitou na competição.

O Santos é o 16º colocado do Brasileirão com apenas 15 pontos, mesma pontuação do Corinthians, o primeiro clube da zona do rebaixamento. O time de Bragança Paulista está em 7º lugar na tabela, com 20 pontos.

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X RED BULL BRAGANTINO - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Domingo, dia 10 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 18h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere (cliquei aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

📟 VAR: Marcio Henrique de Goias

➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026

🤑 Aposte em gols neste domingo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.