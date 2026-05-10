Domínguez destaca atuação do Atlético, mas lamenta gol sofrido no fim: 'sabor de derrota'

O Atlético deixou a vitória escapar nos minutos finais e ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo. Após a partida, Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe, destacando que o time fez um bom jogo, mas que erros e desatenções voltaram a custar caro ao Galo.

O Atlético deixou a vitória escapar nos minutos finais e ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo. Após a partida, Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe, destacando que o time fez um bom jogo, mas que erros e desatenções voltaram a custar caro ao Galo.

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— As duas últimas partidas se deram com essas características (gol sofrido no fim) e ficamos com sabor de derrota. Não é derrota mas sabor, sensação de derrota. A equipe fez uma boa partida. O difícil que é abrir o marcador estamos conseguindo e gerando situações para aumentar mas não conseguimos fazer isso. Temos superioridade na área e um tomamos gol no rebote. Lamentável em momentos sensíveis e delicados estamos pagando muito caro, podemos fazer melhor — analisou Domínguez

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Mais um gol sofrido pelo Atlético de bola parada

Domínguez também comentou sobre o Atlético ter sofrido mais um gol em jogada de bola parada. O treinador afirmou que a equipe trabalha constantemente esse tipo de situação nos treinamentos, mas ressaltou que diferentes circunstâncias surgem durante as partidas. Segundo ele, o time precisa seguir ajustando e corrigindo os erros para evitar novos gols dessa maneira:

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— Hoje não contamos com dois jogadores que são importantes nessa situação. Eles (Botafogo) têm dois ou três jogadores importantes que num lateral podem gerar perigo. O jogador sequer cabeceou e a bola sobrou para ele no rebote dentro da área. Você pode trabalhar um monte de coisas, mas tem situações que se a bola pega e vai para um outro lado, o lance tinha outro final. Mas estamos falando de outra coisa, lamentavelmente. E lamentavelmente estamos nessa situação. A equipe fez uma boa partida. E se nós temos um problema em uma única situação, nós temos que corrigi-la. Não podemos nos enganar. Desta forma parece que vamos conseguir mais vitórias que empates ou derrotas— disse o treinador

Domínguez dando instruções em Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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