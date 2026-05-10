Neste domingo (10), Barcelona e Real Madrid entram em campo em um El Clásico que pode definir o campeão espanhol da temporada 2025/26. Fábio Santos, comentarista da ESPN e ex-jogador do Corinthians, comparou o cenário com o jogo entre o Timão e o Palmeiras em 2011.

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Líder da LaLiga, o clube catalão precisa apenas de um empate para confirmar matematicamente o título nacional diante de sua torcida, no primeiro clássico disputado no novo Spotify Camp Nou após a reforma do estádio. O cenário vivido pela equipe de Hansi Flick guarda semelhanças com um dos momentos mais marcantes da carreira do ex-lateral: o empate em 0 a 0 com o Palmeiras na última rodada do Brasileirão de 2011, resultado que garantiu o quinto título da competição ao Corinthians.

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— O peso de uma conquista já é grande por si só e, claro, quando você tem a possibilidade de concretizar isso contra o seu principal rival, se torna ainda mais especial, principalmente pelo torcedor. Acho que, no caso do Barcelona, é uma chance de ouro — iniciou Fábio Santos.

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— Completar essa campanha com o título em cima do seu principal rival, ao lado do seu torcedor, eu acho que é uma oportunidade de ouro. O Real Madrid também entra motivado justamente para impedir essa festa — complementou.

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Fábio Santos também lembrou que, naquele jogo de 15 anos atrás, a partida carregava um grande fator emocional: a morte recente de Sócrates, um dos maiores ídolos do clube. Além disso, diferente do Barcelona, o Corinthians não tinha mais duas rodadas pela frente para garantir o troféu.

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— No nosso caso era mais complicado porque era a última chance. Caso perdesse o jogo, perderia o título, o que não vai acontecer com o Barcelona. Mas essa possibilidade de conquistar em cima do principal rival é algo diferente, uma cereja no bolo — disse o ex-jogador.

Pedri em ação no El Clásico (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Como chegam as equipes para o jogo?

O Barcelona entra em campo com a mão na taça. Líder isolado com 11 pontos de vantagem sobre o rival, o time de Hansi Flick vive um momento de êxtase com a força do novo Camp Nou. Apesar do domínio, os Culés ligam o alerta para a ausência da joia Lamine Yamal, desfalque confirmado por lesão no joelho. A esperança de gols recai sobre Lewandowski e Raphinha.

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Do outro lado, o Real Madrid vive um cenário de caos. Além da distância na tabela, o clube merengue atravessa uma crise institucional gravíssima. O vestiário de Álvaro Arbeloa implodiu após episódios de indisciplina envolvendo Mbappé e agressões físicas entre jogadores, Valverde está fora do clássico após sofrer um traumatismo craniano em uma briga com Tchouaméni no treino. Para o Real, vencer o clássico é a última chance de honra para evitar que o maior rival comemore o título na sua frente.

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