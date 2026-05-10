Santos aposta em Neymar para dar resposta imediata diante do Bragantino

Depois de quatro partidas consecutivas longe de casa, o Santos volta à Vila Belmiro com a missão de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe entra em campo neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada da competição.

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O Alvinegro Praiano vive um momento de instabilidade nas três competições que disputa. No Brasileirão, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na Copa Sul-Americana, ocupa a lanterna do Grupo D. Já na Copa do Brasil, não conseguiu abrir vantagem no jogo de ida da quinta fase diante do Coritiba e empatou sem gols na Vila Belmiro, deixando a decisão para o Couto Pereira.

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Até a pausa para a Copa do Mundo, o Santos terá mais sete partidas pela frente, sendo quatro delas como mandante. Uma dessas partidas será realizada na Neo Química Arena, no dia 17 de maio, contra o Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será o último antes da divulgação da lista final de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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Neymar esteve envolvido em uma polêmica extracampo após um desentendimento com Robinho Jr. na última semana. No entanto, ambos deram declarações públicas tratando o episódio como encerrado após o empate por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta, do Paraguai, na última terça-feira (5), pela Copa Sul-Americana.

Com o clima mais ameno no CT Rei Pelé, especialmente após o camisa 10 ter ficado abalado com a repercussão do caso, o ídolo santista volta o foco para a reta final da disputa por uma vaga entre os 26 convocados de Carlo Ancelotti para o Mundial, que começa no dia 11 de junho.

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Em meio ao momento turbulento vivido pelo Santos, que não vence há sete partidas, Neymar ganha ainda mais importância como principal referência técnica e liderança dentro de campo. O camisa 10 é visto internamente como um jogador capaz de decidir partidas e conduzir a reação da equipe nesta reta antes da Copa do Mundo. Uma sequência positiva, aliada a atuações decisivas pelo Peixe, pode fortalecer a disputa do atacante por uma vaga entre os convocados de Carlo Ancelotti para o Mundial.

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Neymar durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. Camisa 10 acumula 12 jogos com o Peixe em 2026. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Agenda do Santos:

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Neo Química Arena - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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