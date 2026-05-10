Futebol Nacional

Botafogo marca no fim e arranca empate com o Atlético-MG pelo Brasileirão

Equipes se enfrentaram na Arena MRV pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/05/2026
18:03
Atualizado há 1 minutos
Atlético e Botafogo empatam na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético e Botafogo empatam na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético-MG e Botafogo empataram por 1 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cassierra abriu o placar para o Galo ainda no primeiro tempo, enquanto Arthur Cabral marcou nos minutos finais e garantiu o empate para o Glorioso. Com o resultado, o Atlético chega aos 18 pontos e ocupa a 12ª colocação. Já o Botafogo também soma 18 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela.

Atlético-MG x Botafogo: Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi movimentada, com o Atlético superior em campo, criando as melhores oportunidades e controlando a partida. Aos 23 minutos, em uma rápida transição ofensiva, o Galo abriu o placar com Cassierra. Após sofrer o gol, o Botafogo passou a ter mais posse de bola, mas encontrou muitas dificuldades para transformar a posse em chances claras de perigo.

Cassierra comemora gol marcado contra o Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Botafogo, em desvantagem no placar, se lançou ao ataque em busca do empate, mas voltou a encontrar dificuldades na criação das jogadas. O Atlético, por sua vez, mostrou solidez defensiva e conseguiu explorar bem os contra-ataques em velocidade. Apesar da pressão atleticana em alguns momentos, o Glorioso arrancou o empate na reta final da partida. Nos minutos finais, Arthur Cabral balançou as redes e decretou o 1 a 1 no placar.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Arthur Cabral, marcado nos minutos finais, decretou o empate e definiu o placar da partida. O centroavante aproveitou a bola que sobrou dentro da área e balançou as redes, garantindo o 1 a 1 para o Botafogo.

Deu aula 🏅

Além de marcar o gol do Atlético, Cassierra teve uma grande atuação. O centroavante soube sair da área para oferecer opções na construção das jogadas e participar da movimentação ofensiva da equipe, mas sem perder a presença de área característica de um clássico camisa 9.

Notas do Atlético; avalie os jogadores!

Atlético-MG 1 x 1 Botafogo
15° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 10 de maio às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Cassierra (1-0) Arthur Cabral (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Alex Telles, Mateo Ponte (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: 

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Román (Vitor Hugo), Alonso, e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Bernard (Alexsander); Alan Minda (Cissé), Cuello (Reinier) e Cassierra

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Montoro), Edenilson (Barría), Medina, Danilo; Arthur Cabral e Matheus Martins (Barrera)

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

