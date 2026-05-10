Jardim define mudanças na escalação do Flamengo contra o Grêmio

O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Grêmio neste domingo (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim promoveu mudanças na escalação.

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A principal novidade é o retorno de Jorge Carrascal em jogos do Campeonato Brasileiro, após cumprir suspensão acumulada de cinco partidas. Na Libertadores, o colombiano já havia sido o escolhido para a partida contra o Independiente Medellín, que durou apenas três minutos. Giorgian de Arrascaeta e Lucas Paquetá, principais opções da posição, seguem no departamento médico, assim como Erick Pulgar.

Outro desfalque rubro-negro é Alex Sandro. O lateral-esquerdo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Ayrton Lucas assume a vaga entre os titulares.

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A escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Já o Imortal vai a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Balbuena e Pedro Gabriel; Noriega e Leo Pérez; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius.

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Escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

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Mais informações de Grêmio x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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