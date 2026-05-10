Santos

Com desfalques, Santos está pronto para encarar o Red Bull Bragantino

Peixe busca quinta vitória no Campeonato Brasileiro

Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 10/05/2026
17:32
Vila Belmiro recebe duelo entre Santos e Red Bull Bragantino. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
O Santos encara o Red Bull Bragantino na tarde deste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe é o primeiro time de fora da zona do rebaixamento, em 16º lugar, com 15 pontos conquistados. São apenas três vitórias em 14 partidas.

A principal ausência no time titular é o atacante Gabriel Barbosa. O goleiro Gabriel Brazão também será baixa já que está suspenso. Adonis Frías ganha oportunidade ao lado de Lucas Veríssimo na zaga.

Outra novidade será Barreal no ataque ao lado de Rollheiser, Neymar e Gabriel Bontempo. Luan Peres fraturou a mão esquerda e é outra baixa para o técnico Cuca. Dos 11 jogadores no banco de reservas do Peixe, oito são formados nas categorias de base do clube.

Neymar será titular do Santos do duelo contra o Redl Bull Bragantino. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Retrospecto Santos x Red Bull Bragantino desde 2020:

16 jogos
Vitórias: 04
Empates: 08
Derrotas: 04
Gols pró: 20
Gols sofridos: 18

Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (10 jogos):
Vitórias: 02
Empates: 05
Derrotas: 03
Gols pró: 14
Gols sofridos: 15

Somente partidas pelo Brasileiro na Vila Belmiro (5 jogos):
Vitórias: 01
Empates: 02
Derrotas: 02
Gols pró: 07
Gols sofridos: 08

Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:
Léo Baptistão e Marinho - 2 gols

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X RED BULL BRAGANTINO - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Domingo, dia 10 de maio de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
Horário: 18h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Premiere (cliquei aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
📟 VAR: Marcio Henrique de Goias

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca)
Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonís Frias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabriel Bontempo

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Volpi; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel, Nacho Sosa e Lucas Barbosa; Herrera, Henry Moesquera e Isidro Pitta.

