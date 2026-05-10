Com desfalques, Santos está pronto para encarar o Red Bull Bragantino
Peixe busca quinta vitória no Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos encara o Red Bull Bragantino na tarde deste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe é o primeiro time de fora da zona do rebaixamento, em 16º lugar, com 15 pontos conquistados. São apenas três vitórias em 14 partidas.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
A principal ausência no time titular é o atacante Gabriel Barbosa. O goleiro Gabriel Brazão também será baixa já que está suspenso. Adonis Frías ganha oportunidade ao lado de Lucas Veríssimo na zaga.
Outra novidade será Barreal no ataque ao lado de Rollheiser, Neymar e Gabriel Bontempo. Luan Peres fraturou a mão esquerda e é outra baixa para o técnico Cuca. Dos 11 jogadores no banco de reservas do Peixe, oito são formados nas categorias de base do clube.
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
Retrospecto Santos x Red Bull Bragantino desde 2020:
16 jogos
Vitórias: 04
Empates: 08
Derrotas: 04
Gols pró: 20
Gols sofridos: 18
Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (10 jogos):
Vitórias: 02
Empates: 05
Derrotas: 03
Gols pró: 14
Gols sofridos: 15
Somente partidas pelo Brasileiro na Vila Belmiro (5 jogos):
Vitórias: 01
Empates: 02
Derrotas: 02
Gols pró: 07
Gols sofridos: 08
Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:
Léo Baptistão e Marinho - 2 gols
Ficha Técnica:
⚽ SANTOS X RED BULL BRAGANTINO - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Domingo, dia 10 de maio de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 18h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Premiere (cliquei aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
📟 VAR: Marcio Henrique de Goias
➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca)
Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonís Frias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabriel Bontempo
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Volpi; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel, Nacho Sosa e Lucas Barbosa; Herrera, Henry Moesquera e Isidro Pitta.
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias