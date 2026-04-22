O Lance!TV realiza, nesta quarta-feira, uma cobertura especial para o confronto entre Flamengo e Vitória, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. A programação começa duas horas antes do apito inicial, com o pré-jogo direto do Maracanã, levando ao público todas as informações e o clima da partida. Inscreva-se no canal do Lance! no Youtube.

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A cobertura contará com reportagens in loco de João Vidal e do setorista Lucas Bayer, que trarão bastidores, movimentação das equipes, possíveis escalações e atualizações de última hora. Nos arredores do estádio, Thales Teixeira acompanha a chegada das torcidas e mostra toda a atmosfera que envolve o duelo.

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O pré-jogo ainda terá entrevistas, análises e debates sobre a partida, com apresentação de João Lidington e comentários de Felipe Ruggeri, ampliando a cobertura com diferentes perspectivas sobre o confronto.

Após o término da partida, o Lance!TV segue ao vivo com o pós-jogo, trazendo todos os desdobramentos diretamente do Maracanã. A transmissão inclui a coletiva do técnico Leonardo Jardim e as reportagens de João Vidal na zona mista, com entrevistas exclusivas e bastidores logo após o apito final.

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A live também contará com análise e debate sobre o desempenho das equipes, novamente sob o comando de João Lidington, ao lado de Felipe Ruggeri, repercutindo os principais lances, decisões e impactos do resultado na sequência da competição.

Com cobertura antes e depois da bola rolar, o Lance!TV propõe uma experiência completa ao torcedor, reunindo informação, contexto e bastidores de um dos principais confrontos da fase na Copa do Brasil.

Agenda da Copa do Brasil desta quarta-feira

Goiás x Cruzeiro

🕒 19h

🏟️ Serra Dourada

📺 sportv, Premiere e ge TV

🔁 Volta: 12/05, 21h30 (Mineirão)

Bahia x Remo

🕒 19h

🏟️ Arena Fonte Nova

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 13/05, 21h30 (Mangueirão)

Santos x Coritiba

🕒 19h30

🏟️ Vila Belmiro

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 13/05, 19h30 (Couto Pereira)

Fortaleza x CRB

🕒 20h30

🏟️ Castelão

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 14/05, 21h30 (Rei Pelé)

Athletic-MG x Internacional

🕒 20h30

🏟️ Orlando Scarpelli

📺 Amazon Prime

🔁 Volta: 12/05, 19h30 (Beira-Rio)

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Flamengo x Vitória

🕒 21h30

🏟️ Maracanã

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 14/05, 21h30 (Barradão)

Bragantino x Mirassol

🕒 21h30

🏟️ Cícero Souza Marques

📺 sportv e Premiere

🔁 Volta: 13/05, 20h30 (Maião)