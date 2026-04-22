Lance!TV faz cobertura completa de Flamengo x Vitória com pré e pós-jogo ao vivo
A transmissão começa duas horas antes no Maracanã, com bastidores, prováveis escalações, chegada das torcidas e segue após o apito final com entrevistas, coletiva e análise completa do confronto.
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O Lance!TV realiza, nesta quarta-feira, uma cobertura especial para o confronto entre Flamengo e Vitória, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. A programação começa duas horas antes do apito inicial, com o pré-jogo direto do Maracanã, levando ao público todas as informações e o clima da partida. Inscreva-se no canal do Lance! no Youtube.
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A cobertura contará com reportagens in loco de João Vidal e do setorista Lucas Bayer, que trarão bastidores, movimentação das equipes, possíveis escalações e atualizações de última hora. Nos arredores do estádio, Thales Teixeira acompanha a chegada das torcidas e mostra toda a atmosfera que envolve o duelo.
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O pré-jogo ainda terá entrevistas, análises e debates sobre a partida, com apresentação de João Lidington e comentários de Felipe Ruggeri, ampliando a cobertura com diferentes perspectivas sobre o confronto.
Após o término da partida, o Lance!TV segue ao vivo com o pós-jogo, trazendo todos os desdobramentos diretamente do Maracanã. A transmissão inclui a coletiva do técnico Leonardo Jardim e as reportagens de João Vidal na zona mista, com entrevistas exclusivas e bastidores logo após o apito final.
A live também contará com análise e debate sobre o desempenho das equipes, novamente sob o comando de João Lidington, ao lado de Felipe Ruggeri, repercutindo os principais lances, decisões e impactos do resultado na sequência da competição.
Com cobertura antes e depois da bola rolar, o Lance!TV propõe uma experiência completa ao torcedor, reunindo informação, contexto e bastidores de um dos principais confrontos da fase na Copa do Brasil.
Agenda da Copa do Brasil desta quarta-feira
Goiás x Cruzeiro
🕒 19h
🏟️ Serra Dourada
📺 sportv, Premiere e ge TV
🔁 Volta: 12/05, 21h30 (Mineirão)
Bahia x Remo
🕒 19h
🏟️ Arena Fonte Nova
📺 sportv e Premiere
🔁 Volta: 13/05, 21h30 (Mangueirão)
Santos x Coritiba
🕒 19h30
🏟️ Vila Belmiro
📺 Amazon Prime
🔁 Volta: 13/05, 19h30 (Couto Pereira)
Fortaleza x CRB
🕒 20h30
🏟️ Castelão
📺 Amazon Prime
🔁 Volta: 14/05, 21h30 (Rei Pelé)
Athletic-MG x Internacional
🕒 20h30
🏟️ Orlando Scarpelli
📺 Amazon Prime
🔁 Volta: 12/05, 19h30 (Beira-Rio)
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Flamengo x Vitória
🕒 21h30
🏟️ Maracanã
📺 sportv e Premiere
🔁 Volta: 14/05, 21h30 (Barradão)
Bragantino x Mirassol
🕒 21h30
🏟️ Cícero Souza Marques
📺 sportv e Premiere
🔁 Volta: 13/05, 20h30 (Maião)
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