O Flamengo recebe o Vitória na noite desta quarta-feira (21) no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Esse será o primeiro confronto entre as equipes no Rio desde a goleada por 8 a 0 em 2025, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, o atropelo do Rubro-Negro carioca contou com três gols de Pedro, que vive grande fase atualmente. O Lance! relembra para você como foi!

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Treinado por Filipe Luís, na época, o Flamengo estava a passos largos da conquista do Brasileirão, além do triunfo da Libertadores. Essa, aliás, foi a maior goleada do Rubro-Negro na competição e a maior (geral) da história dos pontos corridos.

Como foi Flamengo 8 x 0 Vitória em 2025

O início do confronto no Maracanã contou com uma intensidade incrível do Flamengo, que aos quatro minutos de jogo já estava vencendo por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Samuel Lino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negro. Logo após a saída de bola do Vitória, com os flamenguistas ainda comemorando o tento na arquibancada, Pedro, com extrema categoria, aumentou o marcador. Na saída do goleiro Lucas Arcanjo, o camisa 9, de volta ao time titular, deu um toquinho de cobertura.

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Mas não parou por aí. Arrascaeta, que deu assistência para os gols de Samuel Lino e Pedro, aumentou o marcador aos 34'. O camisa 10, que participou da jogada desde o início do jogo, acertou um chutaço com a perna esquerda, sem chance para o goleiro.

A partir daí, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguiu com o domínio da bola. Do estádio, a impressão dos torcedores é que o time carioca poderia ter ido ao intervalo com uma diferença ainda maior no placar.

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Enredo de cinema: Flamengo repete início avassalador contra o Vitória

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo balançou a rede do Vitória duas vezes em menos de cinco minutos, e mais uma vez com a dupla Pedro e Samuel Lino. Com muita festa da torcida no Maracanã, que pedia mais um gol, Luiz Araújo marcou o sexto.

Gol com direito a elástico: hat-trick de Pedro

A atuação brilhante do Flamengo foi coroada com um hat-trick de Pedro. No sétimo gol rubro-negro, o camisa 9 deu um elástico em Lucas Halter antes de finalizar, em um gol de placa.

Pedro comemora gol em Flamengo x Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

E teve mais! Bruno Henrique, de pênalti, marcou o oitavo gol da vitória. Aliás, o fator interessante é que Pedro, batedor oficial do Flamengo, deu a bola para o companheiro bater. Na comemoração, o camisa 27 agradeceu o atacante reverência.

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Escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Matías Viña); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro.

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