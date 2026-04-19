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Veja gols de Brasil x México Legends: Adriano e Kaká marcam

Acompanhe os gols do jogo festivo em tempo real

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/04/2026
21:37
Kaká marca em jogo festivo de lendas do Brasil e do México (Foto: CARL DE SOUZA/AFP)
imagem cameraKaká marca em jogo festivo de lendas do Brasil e do México (Foto: CARL DE SOUZA/AFP)
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Brasil e México estão protagonizando um JOGAÇO em um confronto de lendas históricas dos dois países. A partida acontece no Estádio Azteca como parte do calendário de preparação da Cidade do México para a próxima Copa do Mundo. O estádio, que já sediou duas finais de Copa do Mundo, em 1970 e em 1986, será palco da partida de abertura da Copa do Mundo-2026, e sediará, ao todo, cinco jogos no Mundial.

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▶️ Confira abaixo os gols do jogo em tempo real!

Brasil 2 x 3 México

Brasil 2 x 2 México

Brasil 2 x 1 México - ⚽ Kaká

Brasil 1 x 1 México - ⚽ Hernández

Brasil 1 x 0 México - ⚽ Adriano Imperador

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Brasil e México se enfrentam em jogo de lendas

O confronto tem peso simbólico para o Brasil, que retorna ao palco do tricampeonato conquistado na Copa do Mundo de 1970. Também por isso, o ex-atacante Jairzinho, peça fundamental naquela campanha, anotando sete gols em seis partidas, será o técnico do Brasil.

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O duelo também representa o primeiro compromisso do time de lendas da Seleção Brasileira, projeto criado para valorizar a memória do futebol nacional e promover reencontros marcantes com grandes nomes do esporte.

Ronaldinho Gaúcho cumprimenta companheiro durante Brasil x México Legends (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Ronaldinho Gaúcho cumprimenta companheiro durante Brasil x México Legends (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Entre os brasileiros confirmados estão Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Júlio César, Maicon, Lúcio, Aldair, Edmílson, Gilberto Silva, Juninho Paulista, Müller, Paulo Sérgio, Edílson, Anderson Polga, Giovani, Amaral, Djalminha e Gomes.

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Pelo lado mexicano, Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez, Miguel Layún e Andrés Guardado, todos com trajetória marcante na seleção local.

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