Veja gols de Brasil x México Legends: Adriano e Kaká marcam
Acompanhe os gols do jogo festivo em tempo real
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Brasil e México estão protagonizando um JOGAÇO em um confronto de lendas históricas dos dois países. A partida acontece no Estádio Azteca como parte do calendário de preparação da Cidade do México para a próxima Copa do Mundo. O estádio, que já sediou duas finais de Copa do Mundo, em 1970 e em 1986, será palco da partida de abertura da Copa do Mundo-2026, e sediará, ao todo, cinco jogos no Mundial.
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▶️ Confira abaixo os gols do jogo em tempo real!
Brasil 2 x 3 México
Brasil 2 x 2 México
Brasil 2 x 1 México - ⚽ Kaká
Brasil 1 x 1 México - ⚽ Hernández
Brasil 1 x 0 México - ⚽ Adriano Imperador
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Brasil e México se enfrentam em jogo de lendas
O confronto tem peso simbólico para o Brasil, que retorna ao palco do tricampeonato conquistado na Copa do Mundo de 1970. Também por isso, o ex-atacante Jairzinho, peça fundamental naquela campanha, anotando sete gols em seis partidas, será o técnico do Brasil.
O duelo também representa o primeiro compromisso do time de lendas da Seleção Brasileira, projeto criado para valorizar a memória do futebol nacional e promover reencontros marcantes com grandes nomes do esporte.
Entre os brasileiros confirmados estão Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Júlio César, Maicon, Lúcio, Aldair, Edmílson, Gilberto Silva, Juninho Paulista, Müller, Paulo Sérgio, Edílson, Anderson Polga, Giovani, Amaral, Djalminha e Gomes.
Pelo lado mexicano, Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez, Miguel Layún e Andrés Guardado, todos com trajetória marcante na seleção local.
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