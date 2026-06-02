menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo anuncia Marcelo Salazar como novo técnico para a equipe sub-20; conheça

Treinador de 47 anos estava à frente da equipe sub-21 do Al-Nassr, da Árabia Saudita

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
12:26
Favorite o Lance! no Google
Gávea recebe o amistoso Flamengo sub-20 x Bayer Leverkusen (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraEstádio da Gávea recebe amistoso entre Flamengo Sub-20 e Bayer Leverkusen (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo anunciou a contratação de Marcelo Salazar como novo treinador da equipe sub-20 de futebol masculino, com contrato válido até dezembro de 2027. O comandante, que completará 48 anos em julho, comandava até o mês passado a equipe sub-21 do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube também confirmou a chegada do auxiliar Sandro Sargentim (48) que integrará a comissão técnica da categoria.

continua após a publicidade

Salazar se despediu do Al-Nassr na última semana, após não renovar seu contrato com o clube. O treinador assume a vaga deixada por Bruno Pivetti, que não resistiu a três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro Sub-20, resultado que levou o Flamengo a deixar o G-8, zona de classificação para as quartas de final.

Salazar e Sargentim iniciam os trabalhos na tarde desta quarta-feira (3), no Ninho do Urubu. A próxima partida do Flamengo está marcada para a próxima terça-feira (9), pelo Brasileiro Sub-20, diante do Athletico-PR, às 15h (de Brasília), na Gávea.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quem é Marcelo Salazar? 🧢

Natural do Recife, o treinador iniciou a carreira no futsal europeu e posteriormente se naturalizou português para defender a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2004. Após encerrar a trajetória como atleta, realizou cursos de qualificação e ingressou no futebol árabe em 2017.

Em 2021, atuou como auxiliar técnico de Mano Menezes no Al-Nassr e permaneceu no clube até 2026, período no qual exerceu diferentes funções e passou pela equipe principal, que comandou em cinco partidas. Além disso, exerceu o cargo de diretor executivo da entidade entre 2022 e 2024 e participou do processo de transformação do clube e da liga local.

continua após a publicidade

Atuou na estrutura esportiva durante as chegadas de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané e, posteriormente, trabalhou como coordenador de scouting. Possui licença Pro da CBF e da Conmebol, além de certificação Uefa Elite Scout.

Marcelo Salazar, diretor do Al-Nassr, celebra título da Copa dos Campeões Árabes 2023 (Foto: Divulgação)
Marcelo Salazar, diretor do Al-Nassr, celebra título da Copa dos Campeões Árabes 2023 (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias