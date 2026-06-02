Flamengo anuncia Marcelo Salazar como novo técnico para a equipe sub-20; conheça
Treinador de 47 anos estava à frente da equipe sub-21 do Al-Nassr, da Árabia Saudita
O Flamengo anunciou a contratação de Marcelo Salazar como novo treinador da equipe sub-20 de futebol masculino, com contrato válido até dezembro de 2027. O comandante, que completará 48 anos em julho, comandava até o mês passado a equipe sub-21 do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube também confirmou a chegada do auxiliar Sandro Sargentim (48) que integrará a comissão técnica da categoria.
Salazar se despediu do Al-Nassr na última semana, após não renovar seu contrato com o clube. O treinador assume a vaga deixada por Bruno Pivetti, que não resistiu a três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro Sub-20, resultado que levou o Flamengo a deixar o G-8, zona de classificação para as quartas de final.
Salazar e Sargentim iniciam os trabalhos na tarde desta quarta-feira (3), no Ninho do Urubu. A próxima partida do Flamengo está marcada para a próxima terça-feira (9), pelo Brasileiro Sub-20, diante do Athletico-PR, às 15h (de Brasília), na Gávea.
Quem é Marcelo Salazar? 🧢
Natural do Recife, o treinador iniciou a carreira no futsal europeu e posteriormente se naturalizou português para defender a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2004. Após encerrar a trajetória como atleta, realizou cursos de qualificação e ingressou no futebol árabe em 2017.
Em 2021, atuou como auxiliar técnico de Mano Menezes no Al-Nassr e permaneceu no clube até 2026, período no qual exerceu diferentes funções e passou pela equipe principal, que comandou em cinco partidas. Além disso, exerceu o cargo de diretor executivo da entidade entre 2022 e 2024 e participou do processo de transformação do clube e da liga local.
Atuou na estrutura esportiva durante as chegadas de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané e, posteriormente, trabalhou como coordenador de scouting. Possui licença Pro da CBF e da Conmebol, além de certificação Uefa Elite Scout.
