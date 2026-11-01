O Palmeiras recebe o Vasco neste domingo (1º) em duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil. As equipes entram em campo no Nubank Parque após tropeçarem na última rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Alviverde ficou no empate sem gols contra o Santos na perseguição ao Flamengo, enquanto o Cruz-Maltino acabou derrotado por 4 a 1 no Clássico dos Milhões.

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O placar do confronto foi inaugurado por Maurício aos 24 minutos da etapa inicial. A jogada começou nos pés de Jhon Arias, que acionou Marlon Freitas pelo meio, até a bola chegar ao camisa 18, que finalizou no canto, sem chances para Léo Jardim.

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Veja o gol da partida:

Palmeiras recebe o Vasco no Nubank Parque (Foto: Ekobanpress/Folhapress

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega para o duelo após empatar sem gols com o Santos, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, pela mesma competição.

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Palmeiras e Vasco se encontram pela primeira vez em uma eliminatória de Copa do Brasil na história. No último encontro entre os times, vitória alviverde por 4 a 1, no Nubank Parque.

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Além da vaga na decisão, a classificação à final da Copa do Brasil representa uma premiação milionária. O vencedor da semifinal garantirá R$ 34 milhões, valor que pode aumentar ainda mais em caso de conquista do título.