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'Só me prejudiquei ao defender o Palmeiras', diz Abel ao comentar arbitragem

Português faz forte desabafo em coletiva e demonstra empatia com árbitros: 'Entendo a dificuldade no futebol brasileiro'

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
01/11/2026 19:40
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O técnico Abel Ferreira fez um desabafo ao fim da entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O português afirmou ter sido prejudicado ao longo dos últimos anos por questionar decisões da arbitragem desde sua chegada ao futebol brasileiro, no fim de 2020.

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Questionado sobre as decisões de Daronco na partida contra o Vasco, Abel evitou comentar um possível toque de mão do zagueiro Barboza dentro da área, mas criticou a ausência de revisão em um lance no qual Lucas Evangelista foi atingido no rosto.

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O treinador, no entanto, afirmou que não pretende mais questionar a arbitragem. Segundo o português, as críticas acabaram prejudicando sua imagem e seu nome desde que passou a defender os interesses do clube.

- A conclusão a que cheguei em seis ou sete anos, e deveria ter aprendido mais rápido, é que é bater em ponta de faca. Entendo a dificuldade dos árbitros no futebol brasileiro. Só me prejudiquei ao defender o Palmeiras: a minha imagem, o meu nome e, como se não bastasse, ainda tive o STJD - iniciou.

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- Em relação aos árbitros, não vou falar mais porque sei o país onde estou e eles precisam de condições para trabalhar. Por isso, prometi a mim mesmo respeitar os árbitros, que têm família, como eu. Vou deixar isso para vocês. Os árbitros deveriam ter melhores condições, deveria haver mais árbitros e eles deveriam rodar mais, assim como os elencos - completou.

Marlon Freitas e Mauricio se abraçam após gol do Palmeiras contra o Vasco.
Palmeiras venceu o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sobre o Vasco (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Folhapress)

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo, no Nubank Parque, pela sequência do Campeonato Brasileiro. No domingo seguinte, a equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

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