Sosa questiona arbitragem após derrota do Vasco: 'Esperava o VAR'

O volante Sosa lamentou a derrota do Vasco para o Palmeiras, neste domingo (1º), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar do resultado negativo, o jogador avaliou que a equipe fez uma boa atuação, principalmente após ficar com um atleta a menos, e destacou que o confronto segue em aberto.

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Na avaliação do argentino, o Vasco conseguiu competir mesmo diante das dificuldades de enfrentar o Palmeiras fora de casa.

- Queríamos ganhar o jogo. É um rival muito difícil, um estádio muito complicado, mas, como se deu o jogo, acho que fizemos uma grande partida. Com um jogador a menos, jogamos muito bem. Creio que a série está aberta – afirmou.

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O volante também questionou a não revisão do possível pênalti a favor do Vasco. Segundo ele, embora estivesse distante do lance, recebeu informações de que a bola havia tocado na mão do defensor palmeirense.

- Eu estava muito longe da jogada, mas me disseram que foi mão. Esperava que o VAR chamasse o árbitro para ver o lance. Porém, não chamaram. Era uma jogada que não permite ser um gol – declarou.

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Sosa disputa a bola com jogadores do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Apesar da derrota, Sosa reforçou a confiança do elenco para o confronto de volta. O jogador destacou o desempenho defensivo da equipe e reconheceu a qualidade do adversário, mas afirmou que o Vasco acredita na possibilidade de avançar à decisão.

- Tenho muita fé nos meus companheiros. Hoje fizemos uma partida bem defensiva, lamentavelmente perdemos. Não era o que queríamos. Estamos com fé, a série está aberta. O Palmeiras é uma equipe muito difícil. Defende bem e ataca bem os espaços. Estamos confiantes – completou.

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