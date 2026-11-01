Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel vê Palmeiras dominante, cita falta de opções e lamenta ausência de Paulinho

Treinador destacou as oportunidades desperdiçadas pela equipe, mas valorizou a vantagem construída pela, mesmo que por apenas um gol

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
01/11/2026 19:23
Favorite o Lance! no Google

O Palmeiras saiu em vantagem após os primeiros 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Abel Ferreira avaliou como dominante a atuação alviverde, especialmente nos 30 minutos iniciais, período em que a equipe chegou ao gol da vitória, marcado por Mauricio.

+ Marlon Freitas elogia Palmeiras, mas lamenta vitória magra: 'Poderia ser uma vantagem maior'

Mesmo com superioridade numérica durante parte do segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu ampliar o placar. Ainda assim, a equipe irá ao Rio de Janeiro com a vantagem do empate para garantir vaga em mais uma decisão na temporada 2026.

continua após a publicidade

- Acho que o domínio foi nosso (...) Foi um jogo em que dominamos, mas que não conseguimos transformar em mais gols o nosso domínio - apontou o treinador em entrevista coletiva.

Apesar de planejar manter seus principais jogadores no elenco até o fim da temporada, a diretoria do Palmeiras aceitou negociar Allan com o Manchester City por considerar a proposta "irrecusável". O clube inglês desembolsará 40 milhões de euros pela Cria da Academia, entre valores fixos e bônus condicionados ao desempenho esportivo.

continua após a publicidade

Abel Ferreira afirmou que a saída de Allan reduziu suas opções no elenco, tanto para a formação titular quanto para o banco de reservas. O treinador também destacou a versatilidade do jogador, que podia atuar como meia, ala pela direita ou ponta, oferecendo diferentes alternativas táticas à equipe.

- Vocês sabem que desde a saída do Allan nós ficamos com menos opções. Eu gostaria de ter mais opções entre os titulares e no banco. Quando você olha para o banco, com as lesões que tem, temos que apostar nos garotos - detalhou.

continua após a publicidade

Por fim, Abel lamentou não poder contar com Paulinho para o confronto. Na avaliação do treinador, o camisa 10 reúne características que seriam importantes para superar o sistema defensivo do Vasco no Nubank Parque.

- Faltava o Paulinho? Faltava. As situações tem a ver com as características de cada jogador.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, a equipe enfrenta novamente o Vasco, desta vez em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Palmeiras

'Só me prejudiquei ao defender o Palmeiras', diz Abel ao comentar arbitragem

Há 2 minutos
Leo Jardim foi titular em Palmeiras x Vasco

Fora de Campo

Atuação de Leo Jardim em Palmeiras x Vasco viraliza: 'Não está'

Há 56 minutos
Marlon Freitas celebra o gol que classificou o Palmeiras a final da Libertadores

Palmeiras

Marlon Freitas elogia Palmeiras, mas lamenta vitória magra: 'Poderia ser uma vantagem maior'

Há 1 hora
Pedro Emanuel, treinador de futebol, gesticula em campo durante partida.

Fora de Campo

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Palmeiras

Há 1 hora
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

Fora de Campo

PC Oliveira dá veredito sobre possível pênalti em Palmeiras x Vasco

Há 1 hora
Árbitro central em preto aponta, enquanto jogadores de branco com listra preta seguem a jogada em campo de futebol.

Fora de Campo

Possível pênalti em Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil vira assunto: 'Claro'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Jogador de verde avança com a bola em partida de futebol, cercado por adversário de branco; torcida ao fundo.

Lance de Giay em Palmeiras x Vasco, na Copa do Brasil, viraliza: 'Não pode'

Maurício comemorando gol pelo Palmeiras

Veja o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco na Copa do Brasil

Maurício (Palmeiras, #18) disputa a bola com Vasco da Gama, em duelo Palmeiras x Vasco.

Gol perdido em Palmeiras x Vasco, na Copa do Brasil, repercute: 'Inacreditável'

Treinador do Palmeiras gesticula durante a vitória sobre o Athletico

Abel projeta semifinal com o Vasco: 'Palmeiras é ofensivo e quer sempre ganhar'

Maurício comemorando gol no duelo entre Palmeiras e Mirassol

Palmeiras x Vasco: escalações confirmadas e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Jogador do Palmeiras celebra gol contra o Vasco na ida da semifinal da Copa do Brasil

Palmeiras domina o Vasco e vence a primeira partida da Copa do Brasil

Dois homens se abraçam, um em paletó azul escuro e o outro em polo azul, em cenário externo com fundo roxo.

Palmeiras x Vasco: Pedro Emanuel busca seguir caminho de Abel Ferreira

Palmeiras e Vasco se enfrentam hoje às 16h (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ex-Palmeiras e Vasco compara rivais e aponta superioridade: 'Uma máquina'

Dois homens se abraçam, um em paletó azul escuro e o outro em polo azul, em cenário externo com fundo roxo.

'Mundial' e rivais em comum: Palmeiras e Vasco fazem duelo de torcidas amigas

Jogador do Chelsea FC, camisa azul com o escudo do clube, número 41, correndo em Chelsea x Manchester United.

Atuação de Estêvão em jogo do Chelsea na Premier League repercute: 'Surreal'

Jogadores do Vasco da Gama e Palmeiras disputam a bola em partida de futebol.

Vidente projeta vencedor em Palmeiras x Vasco pela semifinal da Copa do Brasil

Leila e Marcos Lamacchia segurando camisa de futebol em evento do Brasileirão no estádio.

Palmeiras x Vasco: jogo reúne Leila Pereira e Marcos Lamacchia, futuro dono da SAF cruz-maltina

Jogador do Vasco da Gama em camisa branca com faixa preta dribla a bola, enquanto jogador do Palmeiras em verde o cerca.

Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil