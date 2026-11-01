Abel vê Palmeiras dominante, cita falta de opções e lamenta ausência de Paulinho

O Palmeiras saiu em vantagem após os primeiros 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Abel Ferreira avaliou como dominante a atuação alviverde, especialmente nos 30 minutos iniciais, período em que a equipe chegou ao gol da vitória, marcado por Mauricio.

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Mesmo com superioridade numérica durante parte do segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu ampliar o placar. Ainda assim, a equipe irá ao Rio de Janeiro com a vantagem do empate para garantir vaga em mais uma decisão na temporada 2026.

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- Acho que o domínio foi nosso (...) Foi um jogo em que dominamos, mas que não conseguimos transformar em mais gols o nosso domínio - apontou o treinador em entrevista coletiva.

Apesar de planejar manter seus principais jogadores no elenco até o fim da temporada, a diretoria do Palmeiras aceitou negociar Allan com o Manchester City por considerar a proposta "irrecusável". O clube inglês desembolsará 40 milhões de euros pela Cria da Academia, entre valores fixos e bônus condicionados ao desempenho esportivo.

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Abel Ferreira afirmou que a saída de Allan reduziu suas opções no elenco, tanto para a formação titular quanto para o banco de reservas. O treinador também destacou a versatilidade do jogador, que podia atuar como meia, ala pela direita ou ponta, oferecendo diferentes alternativas táticas à equipe.

- Vocês sabem que desde a saída do Allan nós ficamos com menos opções. Eu gostaria de ter mais opções entre os titulares e no banco. Quando você olha para o banco, com as lesões que tem, temos que apostar nos garotos - detalhou.

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Por fim, Abel lamentou não poder contar com Paulinho para o confronto. Na avaliação do treinador, o camisa 10 reúne características que seriam importantes para superar o sistema defensivo do Vasco no Nubank Parque.

- Faltava o Paulinho? Faltava. As situações tem a ver com as características de cada jogador.

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O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, a equipe enfrenta novamente o Vasco, desta vez em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.