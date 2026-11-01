PC Oliveira dá veredito sobre possível pênalti em Palmeiras x Vasco
Jogo é válido pela Copa do Brasil
Durante o duelo entre Palmeiras e Vasco neste domingo (1º), pela semifinal da Copa do Brasil, jogadores do time carioca pediram pênalti em um lance envolvendo Alexander Barboza, e PC Oliveira deu o veredito sobre a decisão. O especialista em arbitragem discordou do posicionamento de Anderson Daronco ao afirmar que o braço do zagueiro estava muito aberto no lance em questão e que a penalidade deveria ter sido assinalada.
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— No entendimento dele (PC Oliveira), o lance do Alexander Barboza, é braço aberto, seria pênalti. Teria que ter marcado o pênalti, no entendimento do Paulo César de Oliveira, o nosso consultor de arbitragem — disse Luís Roberto, revelando a opinião do colega.
Como foi Palmeiras x Vasco?
O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.
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Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.
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