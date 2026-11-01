O Corinthians iniciou neste domingo a preparação para o clássico contra o São Paulo, marcado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade da reapresentação no CT Joaquim Grava foi Memphis Depay, que participou de parte das atividades com o elenco.

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Em fase final de transição, o atacante também realizou trabalhos com a equipe de preparação física. Memphis se recupera de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita e ainda busca reunir condições de voltar a atuar. A comissão técnica trabalha para contar com o jogador no Majestoso.

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Outra situação acompanhada de perto é a de Jesse Lingard. O meia-atacante participou do aquecimento com o grupo, mas depois deu sequência ao trabalho separado no gramado, sem contato físico com os companheiros. O inglês se recupera de fraturas em duas costelas.

Atividade no CT Joaquim Grava

O trabalho começou com uma ativação física na academia e, na sequência, o elenco foi ao campo para o aquecimento. O técnico Seedorf comandou atividades de passe e rondos com transição. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Mirassol retornaram à parte interna do CT para complementar os trabalhos regenerativos.

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Na etapa final, o restante do grupo participou de exercícios de posse de bola e posicionamento defensivo, além de uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

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