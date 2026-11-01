Pedro Emanuel analisa derrota do Vasco para o Palmeiras: 'Recusamos a responsabilidade'

O Vasco saiu em desvantagem na semifinal da Copa do Brasil. Neste domingo (1º), a equipe foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0, no Nubank Parque, pelo confronto de ida. Apesar do resultado negativo, o placar mantém o time carioca vivo na disputa por uma vaga na decisão. Para avançar, precisará vencer em São Januário, no próximo sábado (8).

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Após a partida, o técnico Pedro Emanuel demonstrou confiança na capacidade de reação dos jogadores, mas reconheceu que o Vasco demorou a assumir o protagonismo do confronto. O treinador apontou as dificuldades nos primeiros 30 minutos e admitiu que a equipe não conseguiu competir da maneira esperada inicialmente.

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— Ver nossa torcida presente hoje e empurrar a gente é porque confia. Assim como nós confiamos. Respeitamos o que é o Palmeiras, mas estamos dentro do jogo. Estamos no intervalo, perdendo por 1 a 0, mas dentro do jogo. Sabíamos que o Palmeiras, dentro de casa, é muito forte e empurra as equipes para trás. Precisávamos ser agressivos nos duelos e ganhar primeiras e segundas bolas. No primeiro tempo não fomos isso. No meio começamos a equilibrar, mas nos primeiros trinta minutos recusamos a responsabilidade do jogo — afirmou.

Pedro Emanuel, treinador do Vasco da Gama, durante a partida entre Palmeiras e Vasco da Gama, válida pela semifinal da Copa do Brasil, realizada no Nubank Parque, em São Paulo (SP). (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

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O treinador também valorizou o apoio dos torcedores vascaínos presentes em São Paulo e reforçou que a eliminatória permanece aberta. Com apenas um gol de desvantagem, o Vasco terá a oportunidade de decidir a classificação diante de sua torcida, em São Januário.

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