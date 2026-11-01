Abel projeta semifinal com o Vasco: 'Palmeiras é ofensivo e quer sempre ganhar'

Abel Ferreira concedeu entrevista antes do confronto entre Palmeiras e Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico afirmou que o time alviverde adotará uma postura ofensiva, mas ponderou sobre as dificuldades que o adversário pode impor ao longo da disputa por uma vaga na final.

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- O Palmeiras é sempre ofensivo e quer sempre ganhar. Mas não joga sozinho. Às vezes, nas análises, colocamos tudo na equação, menos o adversário, como se estivéssemos sozinhos em campo. Nem sempre depende daquilo que queremos ou pedimos. Há também as dificuldades impostas por quem está do outro lado - explicou o treinador em entrevista à TV Globo.

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Enquanto o Palmeiras utilizou força máxima no clássico contra o Santos, no meio de semana, a comissão técnica do Vasco optou por preservar seus titulares diante do Flamengo. Os dois confrontos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira apontou o maior "frescor" físico dos visitantes como uma possível vantagem para o jogo de ida e pediu concentração aos seus jogadores ao longo dos primeiros 90 minutos da eliminatória.

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- Vamos enfrentar uma equipa mais fresca, que pôde descansar boa parte dos seus jogadores. Precisamos de foco e equilíbrio emocional durante todo o jogo - explicou antes de completar.

- Numa eliminatória de ida e volta, é importante conseguir um bom resultado em casa para depois decidir fora. Sabemos que enfrentaremos uma equipa competente, muito bem treinada e que se reforçou bastante - finalizou.

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Palmeiras e Vasco se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro. Além da vaga na final da Copa do Brasil, o vencedor da semifinal garantirá uma premiação de R$ 34 milhões.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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