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Admar Lopes critica arbitragem de Palmeiras x Vasco: 'Pode ter decidido um dos finalistas'

Diretor de futebol do Cruz-Maltino criticou Anderson Daronco e o VAR

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 19:38
Atualizado há 1 minutos
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Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama
Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

A derrota do Vasco por 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo (1º), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, também foi marcada por reclamações contra a arbitragem. Antes da entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel, o diretor de futebol cruz-maltino, Admar Lopes, fez duras críticas à atuação de Anderson Daronco e à equipe do VAR.

O dirigente questionou principalmente três lances: a falta de cartão amarelo para Marlon Freitas após uma entrada em Colidio no início da partida, o segundo amarelo recebido pelo zagueiro Saldivia e um possível pênalti por toque de mão de Barboza, do Palmeiras, dentro da área.

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Admar classificou a atuação da arbitragem como vergonhosa e afirmou que os erros podem ter influência direta no desfecho da semifinal.

— Atuação completamente vergonhosa. Pode ter decidido um dos finalistas por um desses erros grotescos — afirmou.

O diretor também apontou uma suposta diferença de critérios na condução da partida. Na avaliação do dirigente, Daronco deveria ter advertido Marlon Freitas no lance envolvendo Colidio, enquanto o primeiro cartão amarelo de Saldivia teria sido aplicado em uma situação sem perigo.

— Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol, e ele não dá o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, um lance sem qualquer perigo. Uma dualidade de critérios gritante. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil, temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações — declarou.

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Diretor Executivo do Vasco, Admar Lopes, durante entrevista coletiva
Admar Lopes durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Críticas ao VAR

As reclamações de Admar Lopes também foram direcionadas à equipe do VAR, comandada por Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. O dirigente cobrou uma intervenção nos lances envolvendo Saldivia e o possível pênalti de Barboza.

— Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram para passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa — completou.

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Com a derrota por 1 a 0, o Vasco precisará vencer o Palmeiras no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, para levar a decisão da vaga à final para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação direta ao Cruz-Maltino.

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