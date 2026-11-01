Pedrinho faz cobrança à arbitragem após derrota do Vasco para o Palmeiras
Cruz-Maltino foi superado pelo Alviverde por 1 a 0
O presidente do Vasco, Pedrinho, conversou com o árbitro Anderson Daronco após a derrota da equipe cruz-maltina para o Palmeiras, neste domingo (1º), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.
O diálogo aconteceu depois do apito final, já no túnel para o vestiário, e teve como principal tema um possível pênalti não marcado a favor do Vasco no segundo tempo. O lance ocorreu quando a bola tocou no braço do zagueiro Alexander Barboza dentro da área, gerando reclamações dos jogadores vascaínos.
Pedrinho procurou Daronco para questionar a decisão da arbitragem no lance. O episódio aconteceu logo após o encerramento da partida, em meio à insatisfação do clube com a não marcação da penalidade.
Como foi Palmeiras x Vasco?
O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.
Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.
FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Vasco - semifinal (ida)
📅 Data: 1 de Novembro de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
⚽ Gols: Maurício (PAL)
🟨 Cartões amarelos: Saldivia (VAS), Piton (VAS), Lescano (VAS) e Barboza (PAL)
🟥 Cartões vermelhos: Saldivia (VAS)
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza (Arthur Gabriel); Giay (Belé), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Maurício (Maurício) e Piquerez; Arias e Flaco López
Escalação do Vasco: Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Adson (Brenner), Colidio (Gabriel Pereira) e Bruno Duarte (Marino).
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