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Pedrinho faz cobrança à arbitragem após derrota do Vasco para o Palmeiras

Cruz-Maltino foi superado pelo Alviverde por 1 a 0

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 18:35
Atualizado há 50 minutos
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Pedrinho Daronco entre jogadores de preto, em corredor de evento esportivo, segurando bola amarela com manchas verdes.
Pedrinho conversa com Daronco depois de Palmeiras x Vasco (Foto: Reprodução)

O presidente do Vasco, Pedrinho, conversou com o árbitro Anderson Daronco após a derrota da equipe cruz-maltina para o Palmeiras, neste domingo (1º), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O diálogo aconteceu depois do apito final, já no túnel para o vestiário, e teve como principal tema um possível pênalti não marcado a favor do Vasco no segundo tempo. O lance ocorreu quando a bola tocou no braço do zagueiro Alexander Barboza dentro da área, gerando reclamações dos jogadores vascaínos.

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Pedrinho procurou Daronco para questionar a decisão da arbitragem no lance. O episódio aconteceu logo após o encerramento da partida, em meio à insatisfação do clube com a não marcação da penalidade.

Como foi Palmeiras x Vasco?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

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Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

Árbitro central em preto aponta, enquanto jogadores de branco com listra preta seguem a jogada em campo de futebol.
Daronco foi o responsável por apitar Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil (Foto: Marcus Angelo/Photo Premium/Folhapress)

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Vasco - semifinal (ida)
📅 Data: 1 de Novembro de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
⚽ Gols: Maurício (PAL)
🟨 Cartões amarelos: Saldivia (VAS), Piton (VAS), Lescano (VAS) e Barboza (PAL)
🟥 Cartões vermelhos: Saldivia (VAS)

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Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza (Arthur Gabriel); Giay (Belé), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Maurício (Maurício) e Piquerez; Arias e Flaco López

Escalação do Vasco: Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Adson (Brenner), Colidio (Gabriel Pereira) e Bruno Duarte (Marino).

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