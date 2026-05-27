Veja gol em Fluminense x La Guaira: Savarino marca mas visitantes empatam

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam no Maracanã pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe comandada por Luis Zubeldía tenta se classificar na segunda colocação do Grupo C, que já tem o Independiente Rivadavia classificado como líder.

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Os donos da casa chegam para o jogo com cinco pontos, enquanto os visitantes com três. Para garantir a ida às oitavas da competição, o Tricolor precisa vencer a sua partida em casa e torcer para que o Bolívar não derrote o Independiente Rivadavia.

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O primeiro gol do confronto saiu aos 10 minutos de jogo, com Savarino de pênalti. A infração aconteceu após um cruzamento de Canobbio que pegou na mão do defensor do Deportivo La Guaira, e o venezuelano bateu aberto para colocar o time em vantagem.

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No minuto seguinte, os visitantes empataram. O atacante Flabian Londoño deu um chapéu em Jemmes e chutou travado para o gol; no entanto, a bola sobrou à sua frente e o jogador bateu rasteiro, superando o goleiro Fábio.

Veja os gols:

Fluminense libera Ganso para assinar com novo clube

O Fluminense informou que o meia Paulo Henrique Ganso foi liberado para se acertar com um novo clube nesta terça-feira (26). O contrato do jogador com o Tricolor vai até o fim deste ano e não seria renovado, como antecipado pelo Lance! no mês passado.

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O camisa 10 conversou com a diretoria do Flu no início desta semana, informando o interesse de outro clube na sua contratação. Ganso poderia assinar um pré-contrato na janela do meio do ano e deixar o Fluminense no fim da temporada. As partes, no entanto, concordaram em encerrar o vínculo já neste momento, após o meia concretizar o negócio com o clube interessado. A tendência é por uma rescisão amigável.

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